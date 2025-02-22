Simav\'a Yeni Araçlar Teslim Edildi

Ekonomi

Simav ilçesinin altyapı ve temizlik hizmetlerinde daha hızlı ve etkin çözümler üretilmesi amacıyla İlçe Özel İdareye yeni kamyon, kepçe ve çöp toplama aracının teslim edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, "İl Başkanımız Ceyda Çetin Erenler, milletvekillerimiz İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, İl Genel Meclisi Başkanımız Muammer Özcura, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Mücahit Eracar, Simav Belediye Başkanımız Kübra Tekel Aktulun, İl Genel Meclisi Üyelerimiz, Simav İlçe Teşkilatımız ve Özel İdare yetkililerimizle birlikte, Simav İl Özel İdaresi envanterine kazandırılan yeni hizmet araçlarının teslim programına katıldık. Kamyon, kepçe ve çöp toplama araçlarıyla güçlenen özel idaremiz, ilçemizin altyapı ve temizlik hizmetlerinde daha hızlı ve etkin çözümler üretecektir. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak, hizmeti en ücra köşeye ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Simav'ımıza hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA