Sinema sektörü yerli yapımlarla hareketlendi - Son Dakika
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Sinema sektörü yerli yapımlarla hareketlendi

18.03.2022 11:51
Sinema sektörü yerli yapımlarla hareketlendi

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen sinemalar, normalleşme sürecinin başlamasıyla hareketlendi ve 2021 yılında 12 milyon 488 bin 382 olan seyirci sayısı, 2022 yılında şimdiden 12 milyon 411 bin 765'e ulaştı.

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen sinemalar, normalleşme sürecinin başlamasıyla hareketlendi ve 2021 yılında 12 milyon 488 bin 382 olan seyirci sayısı, 2022 yılında şimdiden 12 milyon 411 bin 765'e ulaştı. Beyaz perdeye ise yerli yapımlar adından söz ettirdi.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Box Office Türkiye verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yıllara göre sinema seyirci istatistikleri belli oldu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla sinemalar geçtiğimiz yıl 12 milyon 488 bin 382 seyirci ağırlarken, 2022 yılında bu rakam şimdiden 12 milyon 411 bin 765'e ulaştı. Özellikle yerli yapım 'Bergen' filminin çıktığı günden bugüne 2 milyon 644 bin 300 kişi tarafından izlenmesi buna büyük katkı sağladı. 'Bergen'den sonra en çok izlenen yerli yapımlar 2 milyon 272 bin 171 seyirci ile "Kesişme-İyi ki Varsın Eren", 1 milyon 131 bin 707 seyirci ile de 'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas' olarak kayıtlara geçti. Vizyona gireli 13 hafta olan ve 2021'in son günlerine gelen ve hala vizyonda olan yabancı yapım 'Örümcek Adam- Eve dönüş' ise hepsinin önüne geçerek 2 milyon 810 bin 146 seyirci ile şimdilik listenin başına yerleşti. Geçen yıl yerli/yabancı en çok izlenen filmlerine baktığımızda ise sırasıyla Örümcek Adam-Eve Dönüş'ten sonra 'Hızlı ve Öfkeli 9' (959 bin 767) 'Aykut Enişte 2' ( 925 bin 513), 'Venom: Zehirli Öfke 2' (670 bin 294), "Akif"(662 bin 973) oldu.

56 binin üzerinde haber çıktı

Ajans Press, sinema ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği incelemeye göre bu yıl sinemalarla alakalı medyaya 56 binin üzerinde haber yansıdı. Yerli yapımlar hem çok izlenip hem de çok konuşulurken, 'Bergen' ve "İyi Ki Varsın Eren" filmleri medyada en çok konuşulan yapımlar olarak başı çekti. En fazla internet haberler sitelerinde yansımalar tespit edilirken, TV ve gazeteler en fazla haberin yer aldığı diğer mecralar oldu. - İSTANBUL

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1 Temmuz, Bergen, Medya, Ajans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinema sektörü yerli yapımlarla hareketlendi - Son Dakika


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