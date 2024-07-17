Sinop'ta Haziran Ayında Konut Satışları Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'ta Haziran Ayında Konut Satışları Azaldı

Sinop'ta Haziran ayında 181 konut satılırken, konut satışı geçen yılın aynı ayına yüzde 3,2 azaldı. İpotekli konut satışı ise yüzde 72,4 azaldı. İlk el konut satış sayısı ise yüzde 17,7 azalarak 51 adet oldu.

17.07.2024 16:55
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Sinop'ta Haziran ayında 181 konut satılırken, konut satışı geçen yılın aynı ayına yüzde 3,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Haziran ayında Sinop genelinde konut satışları 181 adet olarak kayıtlara geçti. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azaldığı görüldü. Haziran ayında Sinop, konut satış sayısı bakımından 67. il oldu. Sinop Merkez ilçesinde Haziran ayında 52 adet konut satıldı. Merkez ilçesinde satılan konut sayısının Sinop genelindeki payı yüzde 28,7 oldu.

İpotekli konut satışı yüzde 72,4 azaldı

Haziran ayında Sinop genelinde ipotekli konut satışları 8 adet olarak açıklandı. İpotekli olarak satılan konut sayısının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,4 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 4,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 3 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken 5 tanesinin de ikinci el satış olduğu görüldü.

Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artarak 173 adet oldu. Haziran ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 95,6 oldu.

Sinop'ta ilk el konut satış sayısı 51 adet olarak gerçekleşti

Haziran ayında Sinop genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 azalarak 51 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 28,2 oldu.

Sinop genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak 130 adet olarak gerçekleşti. Sinop'taki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,8 oldu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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