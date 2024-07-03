Sinop\'ta ORKÖY Projeleri Kapsamında 265 Köylüye 40 Milyon TL Ferdi Kredi Desteği Verildi

Ekonomi

Sinop'ta ORKÖY projeleri çerçevesinde 265 köylüye 40 milyon TL ferdi kredi desteği verildi.

ORKÖY, hibe ve kredileri ile orman köylülerine desteklere devam ediyor. ORKÖY projeleri kapsamında, Orman Bölge Müdürlüğünce 2024 yılında Sinop genelinde büyükbaş süt sığırcılığı, fenni arıcılık, güneş enerjisi, dış cephe mantolama, katı yakıtlı kalorifer sistemi, traktör, tomruk çekme vinci (tambur), motorlu testere ihtiyaçları için 9 ilçede 68 orman köyündeki 265 köylüye 40 milyon TL ferdi kredi desteği sağlandı. Bu desteğin 8 milyon TL'si hibe olarak verildi.

Orman ve köy ilişkileri tanıtım ve teslim törenine Vali Mustafa Özarslan, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, Orköy Şube Müdürü Fahri Atalay, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. - SİNOP