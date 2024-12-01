Sivas Kellesi Kışın Vazgeçilmezi - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas Kellesi Kışın Vazgeçilmezi

Sivas Kellesi Kışın Vazgeçilmezi

Sivas'ın yöresel kelle yemeği, kış aylarında enerji vererek sofraların vazgeçilmezi oldu.

01.12.2024 11:22
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Sivas'ın yöresel lezzetlerden biri olan kelle, özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kendine özgü pişirme tekniği ve lezzetiyle kelle, hem yöre halkının hem de şehri ziyaret edenlerin büyük beğenisini kazanıyor.

Kuzu ya da koyun başının özenle temizlenip taş fırında saatlerce pişirilerek yaklaşık 14 saatte hazırlanan kelle yemeği, Sivas mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Uzun süre kaynatılarak yumuşatılan kelle özellikle soğuk kış günlerinde enerji vermesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle sıkça tercih ediliyor. Pişirilen kelleler balta yardımıyla ortadan ikiye ayrılarak servis ediliyor. Sivas'ı ziyaret eden turistler de kelle yemeğini tatmadan şehirden ayrılmıyor. Yüzde yüz doğal olan bu lezzet ortalama 300 liradan satışa sunuluyor. Sabah erken saatlerde kelle yiyen vatandaşlar adeta akşama kadar tok kalıyor.

"Kellenin sevdalıları var"

Kelle ustası Eren Sönmez, kellenin sevdalılarının olduğunu ifade ederek, "Kış geldi ve biz kellecilerin sezonu açıldı. Kış gelince talep arttı ancak kesimler az olduğu için tam tersi orantıyla fiyatlar yükseldi. Şuan ortalama 300 liradan satılıyor. Temennimiz daha da artmaması yönünde. Kelle paça çorbasının yeri ayrı ancak kelleyi müşteriler daha makul olarak görüyor. Kelle paça çorbası 200 liraysa, kelle 400 lira olması gerekir. Bazen bir kelleyi bir kişi de yiyebiliyor, dört kişinin yediği kelleler dahi olabiliyor. Yüzde 100 doğal lezzet, kellenin sevdalıları var. Her gün kelle yiyen insanlar var. 8 ila 10 saat gibi bir pişme süresi var ancak bir yemek ocakta piştikten sonra nasıl dinleniyorsa kellenin de asgari olarak 2-3 saat dinlenme süresi var. Ortalama 13-14 saatte hazır oluyor kelleler. Kellelerin yüzülmesi, yıkanması, temizlenmesi ayrı ayrı emek istiyor. Her şey bir anda olup bitmiyor. Bir tabak kele paça çorbasının 200 lira olduğunu hesap eden müşterilerimiz 300 liraya kelle yemeyi tercih ediyor" dedi.

"Kelleyi yedikten sonra akşama kadar tok kalırsın"

Kelleyi yiyen insanın akşama kadar tok kaldığını söyleyen Cevdet Kaya, " Kelle Sivas'ımızın kahvaltılarda olmazsa olmazlarından birisi. Ben 200 lira çorbaya verene kadar 300 liraya kelle yemeyi tercih ederim. Çorba da doyurucu ancak kelle tadı ve lezzeti ile bence daha güzel. Kelleyi yedikten sonra akşama kadar tok kalırsın" diye konuştu.

"Çorba karın doyurmaz, kelle daha doyurucudur"

Kelle almaya gelen Hasan Eper, "Geçenlerde bir tane kesilmiş kelle almak için kasaba gittim. Kasapta pişmemiş kelle 230 lira. 300 lirada pişmiş kelle için normal bir fiyat. Ben kelle yemeyi tercih ederim çorba karın doyurmaz, kelle daha doyurucudur" şeklinde konuştu.

"Fiyatlarda biraz artış var ancak kelle de çok lezzetli"

Fiyatlarda artış olduğuna değinen Alaattin Kuzu, " Fiyatlarda biraz artış var ancak kelle de çok lezzetli. Gidip bir tabak çorba içiyorsun 200-300 lira onda da tam doymuyorsun. kelle yemek daha mantıklı geliyor. Bir tabak çorbanın 200 lira olduğu yerde kellenin de 300 lira olması normal" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Enerji, Kültür, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas Kellesi Kışın Vazgeçilmezi - Son Dakika

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