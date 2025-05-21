Sivas\'ta Konut Satışları %91 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025'in Nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

Verilere göre 2024'ün Nisan ayında 362 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı ayında 691 konut satıldı. 691 konutun 87'sini ipotekli satışlar, 604'ünü ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı. Buna göre Sivas'ta bu yılın Nisan ayında satılan 691 konutun 224'ünü ilk satış, 467'sini ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS