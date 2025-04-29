Sivas\'ta Konut Satışları Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025'in ilk çeyreğine konut satış istatistiklerini paylaştı.

Verilere göre 2024'ün Ocak-Mart döneminde 517 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı döneminde 539 konut satıldı. 539 konutun 80'ini ipotekli satışlar, 459'unu ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı. Buna göre Sivas'ta bu yılın ilk 3 ayında satılan 539 konutun 131'ini ilk satış, 408'ini ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS