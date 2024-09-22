Sivas'ta Konut Satışları D düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta Konut Satışları D düştü

Sivas\'ta Konut Satışları D düştü

Sivas'ta Ağustos'ta konut satışı geçen yıla göre azalarak 811'e düştü. İpotekli satışlar 57.

22.09.2024 16:05
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta Ağustos ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Verilere göre 2023'ün Ağustos ayında 879 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı ayında 811 konut satıldı. 811 konutun 57'sini ipotekli satışlar, 754'ünü ise diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı. Buna göre Sivas'ta bu yılın Ağustos ayında satılan 811 konutun 299'unu ilk satış, 512'sini ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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