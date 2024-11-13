Sivas'ta Somon Üretimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sivas'ta Somon Üretimi Başladı

Sivas'ta denizden 300 km uzakta somon adayları Karadeniz'e gönderildi, yıllık kapasite 950 ton.

13.11.2024 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaya pazarlanan somonlar, denize kıyısı olmayan Sivas'ta olgunlaşıyor

Denize yaklaşık 300 kilo metre mesafede bozkırda yetiştirilen somon adaylarının, somon olup yurt dışına gönderilmek üzere Karadeniz'e yolculukları başladı

SİVAS - Denize kıyısı olmayan Sivas'ta üretilen somon adayları, somon olgunluğuna ulaşıp yurt dışına pazarlanmak üzere Karadeniz'e yolcu edildi.

Sivas'ta denize yaklaşık 300 kilo metre mesafede bulunan İmranlı ilçesindeki İmranlı baraj gölünde üretilen somon adayları, istenilen olgunluğa ulaştığı için özel tankerlere yüklenerek gelişimlerini tamamlamak üzere Karadeniz'e yolcu edildi.

Yıllık kapasite 950 tona ulaştı

İmranlı baraj gölünde 49 kafeste üretim yapan Ali Dursun Yıldızay isimli girişimci, yıllık 950 ton üretim kapasitesine ulaştıklarını belirtip, "Burası İmranlı barajı. Burada alabalık üretimi yapıyoruz ve somon adaylarımızı Karadeniz'e gönderiyoruz. 49 kafesimiz ve yıllık 950 ton üretim kapasitemiz var. Üretim olarak da 400 ila 500 ton arasında üretim yapıyoruz. Karadeniz'e gönderdiğimiz adaylar oradaki kafeslerde beslenerek somon olgunluğuna ulaşıyor. Ayrıca İç piyasaya da alabalık gönderiyoruz. 500 ila 600 gram ağırlığa ulaşan balıkları gönderiyoruz, orada somona dönüşüyorlar ve Karadeniz somonu olarak iç piyasa ve yurtdışına ihraç ediliyorlar" dedi.

Rusya'ya gönderiliyor

Yıldızay, Karadeniz'de somon olgunluğuna ulaşan balıkların özellikle Rusya'ya gönderildiğini ifade edip, "Denizi olmayan bir yerde alabalık ve somon üretiyoruz. İç piyasaya ve ihracata balık veriyoruz, son derece memnunuz. Deniz olmayan bir Sivas'tan denize balık gönderiyoruz. Dünyanın her tarafına balık gidiyor buradan. Özellikle Rusya'ya gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Karadeniz, İmranlı, Ekonomi, İhracat, Turizm, Tarım, Çevre, Rusya, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Somon Üretimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına ilişkin soruşturma başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına ilişkin soruşturma başlatıldı
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:38 Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında
09:37 Esenyurt’ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
09:02 Alman devi Türkiye’de faiz indirimi için net tarih verdi Alman devi Türkiye'de faiz indirimi için net tarih verdi
08:56 Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 21:24:46. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Somon Üretimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.