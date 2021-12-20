Üye Girişi
Sompo Sigorta'dan siber saldırılara karşı Dijital Güvenlik Sigortası - Son Dakika

Sompo Sigorta'dan siber saldırılara karşı Dijital Güvenlik Sigortası

20.12.2021 12:04
Sompo Sigorta'dan siber saldırılara karşı Dijital Güvenlik Sigortası

Sompo Sigorta, siber saldırılara karşı müşterilerine Dijital Güvenlik Sigortası hizmeti sunuyor.

Sompo Sigorta, siber saldırılara karşı müşterilerine Dijital Güvenlik Sigortası hizmeti sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son 2 yılı etkisi altına alan salgın süreci, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında da köklü değişikliklere neden oldu. Salgınla birlikte bir yılda yüzde 66 büyüyen Türkiye e-ticaret pazarının 2021 yılını yaklaşık 300 milyar TL hacimle kapatması bekleniyor. Küresel e-ticaret pazarının ise 2021 yılı sonunda yüzde 14 artışla 4,9 trilyon dolara yükseleceği öngörülüyor.

Online dünyadaki bu hızlı büyüme, tüketicilerin hayatını kolaylaştırırken, son derece ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi siber tehditler...

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Bilişim Teknolojileri ve Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Kemal Beceren, siber tehditlere karşı sigortalanmanın giderek daha önemli bir hale geldiğini belirterek, "Özellikle bireysel tarafta Dijital Güvenlik Sigortası'na olan talepte artış var. Sompo Sigorta olarak müşterilerimize dijital dünyada da güvenli bir ortam sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde iş yapış biçimlerinin hızla dijitalleşmesiyle siber tehditlerin de katlanarak arttığını aktaran Beceren, şunları kaydetti:

"Son yıllarda artan dijitalleşme, hepimizin hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu gelişmeler, e-ticaret sektörünün gelişimi açısından sevindirici olmakla birlikte birçok tehdidi de beraberinde getiriyor. Sosyal ağlarda gezinirken, finansal işlemler veya online alışveriş yaparken karşımıza çıkabilecek çok fazla sayıda siber tehdit bulunuyor. En ufak bir alışverişte bile kredi kartı, kimlik bilgileri gibi şahsi verilerin paylaşılması, yeterince güvenli olmayan alışveriş veya hizmet noktaları düşünüldüğünde tüketici için son derece tehlikeli bir ortam yaratıyor."

-"2021'de Türkiye'de dakika başı siber saldırı yapıldı"

Beceren, siber tehditlerin, tüm dünya genelinde en ciddi risklerden biri olarak görüldüğünü vurgulayarak, "Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020'de yayımladığı Global Risk Raporu'na göre, siber tehditler, en ciddi ilk 5 tehlike arasında sayılıyor. Bu durum Türkiye dahil tüm ülkeler için geçerli. Özellikle Türkiye, siber saldırıların son yıllarda arttığı bir coğrafyada bulunuyor. WatchGuard Tehdit Laboratuvarı tarafından elde edilen verilere göre, 2021'in ilk 6 ayında Türkiye'de 288 bin 445 adet siber saldırı yapıldı. Rapora göre, ocak ve haziran ayları arasında Türkiye'de her gün bin 611, her saat 67 ve her dakika 1 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı yapıldı. Bunlar çarpıcı veriler." değerlendirmesinde bulundu.

Birçok kişinin, siber tehditlere karşı savunmasız olunduğunu düşündüğünü ancak durumun böyle olmadığını belirten Beceren, şunları kaydetti:

"Sompo Sigorta Dijital Güvenlik Sigortası ile müşterilerimize dijital dünyada da güvence sağlıyoruz. Sigortamız kapsamında ATM ya da kredi kartlarına ait şifrelerin dijital platformlar üzerinden ele geçirilmesi üzerine uğranacak maddi kayıpları, kimlik hırsızlığı sebebiyle oluşabilecek gelir kaybını, bu doğrultuda doğacak zorunlu hukuki masrafları, seyahat ve iletişim harcamalarını, kaybolan veya çalınan kimlik belgelerinin yenilenme masraflarını teminat altına alıyoruz. Müşterilerimiz, sanal ortamlarda işlemlerini endişe duymadan rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Özellikle bireysel tarafta Dijital Güvenlik Sigortası'na olan talebin arttığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıla göre Dijital Güvenlik Sigortası ürünümüze olan talepte yüzde 38 artış yaşadığımızı söyleyebiliriz."

Beceren, Dijital Güvenlik Sigortası kapsamında internet tarama hizmeti verdiklerini de bildirdi.

Türk Lirası, alışveriş, Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sompo Sigorta'dan siber saldırılara karşı Dijital Güvenlik Sigortası - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:05 NASA'lı bilim insanları duydukları karşısında dondu kaldı! İşte gündem olan ses kaydı
12:03 Genç kadının yeni hedefi Amerika pazarı! Devlet desteğiyle kurduğu şirkette ürettiği elektrikli sobaları 3 ülkeye ihraç ediyor
12:02 Gazetecinin "Uzatmıyorum" diyerek sorduğu soruya Beşiktaş'ın 'geçici' hocasından mest eden cevap
11:48 Ünlü sunucu çorba içtiği sırada yaşadığı korkunç olayı anlattı! Koronadan sonra hayatı eskisi gibi olmamış
11:45 2 bin kadını ağına düşürdü, görüntülerini kaydetti ve şantaj yaptı! En sonunda yakalandı
11:22 Türkiye ekonomisi hakkında "Gerekirse simit yenecek" yorumunu yapan Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor
11:19 Fenerbahçeli Alişan'dan daha önce görülmemiş sitem dolu sözler: Sayenizde bu da oldu
11:14 Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek?
11:07 Her satırı iğrenç! İnternetten tanıştığı evli kadınların çırılçıplak fotoğraflarını çekti
10:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için talimatı verdi! İşte masadaki zam oranları
NASA'lı bilim insanları duydukları karşısında dondu kaldı! İşte gündem olan ses kaydı NASA'lı bilim insanları duydukları karşısında dondu kaldı! İşte gündem olan ses kaydı         
12:05
Gazetecinin "Uzatmıyorum" diyerek sorduğu soruya Beşiktaş'ın 'geçici' hocasından mest eden cevap Gazetecinin "Uzatmıyorum" diyerek sorduğu soruya Beşiktaş'ın 'geçici' hocasından mest eden cevap         
12:02
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı         
10:21
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı         
08:06
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 12:16:59. #1.11#
SON DAKİKA: Sompo Sigorta'dan siber saldırılara karşı Dijital Güvenlik Sigortası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement