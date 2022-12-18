Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Salı günü çalışanlara rahat nefes aldıracak bir oran belirlenecek - Son Dakika
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Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Salı günü çalışanlara rahat nefes aldıracak bir oran belirlenecek

18.12.2022 12:16

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, devam eden asgari ücret görüşmeleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Bilgin, "İşletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz. İşçimize rahat nefes aldıracak, tahribatı onaracak bir asgari ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de milyonlarca işçi ve işveren, asgari ücret görüşmelerinden çıkacak sonucu bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı ziyareti sırasında asgari ücret görüşmelerine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

"İŞÇİLERİMİZE RAHAT BİR NEFES ALDIRACAK"

2023 asgari ücretinin işçilere rahat nefes aldıracağını belirten Bakan Bilgin, "İşverenlerimizin ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesi olması. İşletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz. İşçimize rahat nefes aldıracak, tahribatı onaracak bir asgari ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"EYT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR TAMAMLANMAK ÜZERE"

Vatandaşların merak ettiği EYT konusunda da konuşan Bakan Bilgin, şunları söyledi: "Teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, özellikle özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Herhangi bir kaybı olmasın, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız. Bugünlerde yurtdışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışmamız var.

Kıdem tazminatının ödenmesi konusunda kredi verilmesi. Bakan Nebati de bu konuda hazırlıkların yapıldığını aktardılar. Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük. En önemli sosyal politika araçlarımızdan birisi asgari ücrettir.

"ARALIK AYI İÇİNDE TAMAMLAYIP MECLİS'E SUNMAK İSTİYORUZ"

Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere.

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Bakan Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili son durumu aktardı: Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız Bakan Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili son durumu aktardı: Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRETTE SALIDAN SONRA OLUMLU HABERİ PAYLAŞACAĞIZ BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRETTE SALIDAN SONRA OLUMLU HABERİ PAYLAŞACAĞIZ

Vedat Bilgin, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Salı günü çalışanlara rahat nefes aldıracak bir oran belirlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Salı günü çalışanlara rahat nefes aldıracak bir oran belirlenecek - Son Dakika
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