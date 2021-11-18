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Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı - Son Dakika

Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı

18.11.2021 14:25

Son dakika edinilen bilgilere göre, Merkez Bankası'nın faizi 100 baz puan indirmesiyle dolar ve altın hızlı bir yükselişe geçti. Karar öncesi 10,48'e kadar gerileyen dolar, karar sonrası 10,99'a fırlayarak rekor kırdı. Karar öncesi 628 liraya kadar gerileyen gram altın ise rekorunu 658 liraya taşıdı.

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentisi doğrultusunda 100 baz puan indirime giden Merkez, faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e çekti. Böylece son 3 ayda yapılan indirim miktarı 400 baz puan oldu. Ağustos ayında faiz yüzde 19 seviyesindeydi. Merkez'in faiz indirimi sonrası dolar ve altın sert bir yükseliş göstererek rekor kırdı.

DOLAR VE ALTINDAN YENİ REKOR

Faiz kararı öncesi 10,48'e kadar gerileyen dolar, kararla birlikte 10,99'la rekor tazeledi. Karar öncesi 628 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı ise 658 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 16.30 itibarıyla dolar 11,29'dan, gram altın ise 675 liradan işlem görüyor.

PİYASA BU KARARI BEKLİYORDU

Piyasanın beklentisi Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi yönündeydi. Ekonomistler Merkez'in 100 baz puan indirime gitmesini bekliyordu. Merkez piyasa beklentisi doğrultusunda bir karar verdi.

ERDOĞAN: MİLLETİMİZİ FAİZE EZDİRMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim." demişti.

Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı

Merkez Bankası, Enflasyon, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı - Son Dakika
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