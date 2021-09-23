Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) SASA Polyester 27,18 26,28 3,42 Borusan Mannesmann 23,18 22,46 3,21 Jantsa Jant Sanayi 62,10 60,30 2,99 Türkiye Sigorta 4,96 4,84 2,48 Karsan Otomotiv 3,56 3,48 2,30 Fenerbahçe Futbol 32,94 32,24 2,17 Ege Gübre 156,30 153,00 2,16 Tofaş Oto Fabrikası 49,56 48,60 1,98 Net Holding 4,70 4,61 1,95 Koza Altın 95,35 93,60 1,87 Türk Traktör 154,20 151,50 1,78 Koza Madencilik 14,45 14,21 1,69 Borusan Yatırım Pazarlama 365,90 359,90 1,67 Migros Ticaret 33,46 32,92 1,64 İş GMYO 1,94 1,91 1,57 Oyak Çimento 6,56 6,46 1,55 Odaş Elektrik 1,37 1,35 1,48 Çimsa 27,02 26,64 1,43 Deva Holding 22,18 21,88 1,37 RTA Laboratuvarları 22,70 22,40 1,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş

Eski karısı barışma isteğini kabul etmedi, sinirlenen adam tabancayla kendi ayağına sıktı

Mehmet Ali Erbil, göğüs küçültme ameliyatı olacağını duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rizelilere seslendi: Kaçak çayları meydanda yakacağım

Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi

Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular

Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor

Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar