Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|SASA Polyester
|27,18
|26,28
|3,42
|Borusan Mannesmann
|23,18
|22,46
|3,21
|Jantsa Jant Sanayi
|62,10
|60,30
|2,99
|Türkiye Sigorta
|4,96
|4,84
|2,48
|Karsan Otomotiv
|3,56
|3,48
|2,30
|Fenerbahçe Futbol
|32,94
|32,24
|2,17
|Ege Gübre
|156,30
|153,00
|2,16
|Tofaş Oto Fabrikası
|49,56
|48,60
|1,98
|Net Holding
|4,70
|4,61
|1,95
|Koza Altın
|95,35
|93,60
|1,87
|Türk Traktör
|154,20
|151,50
|1,78
|Koza Madencilik
|14,45
|14,21
|1,69
|Borusan Yatırım Pazarlama
|365,90
|359,90
|1,67
|Migros Ticaret
|33,46
|32,92
|1,64
|İş GMYO
|1,94
|1,91
|1,57
|Oyak Çimento
|6,56
|6,46
|1,55
|Odaş Elektrik
|1,37
|1,35
|1,48
|Çimsa
|27,02
|26,64
|1,43
|Deva Holding
|22,18
|21,88
|1,37
|RTA Laboratuvarları
|22,70
|22,40
|1,34
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi