Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 12,19 kazançla 3.567,60 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.195,81, en yüksek 3.589,24 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 10,76 artışla 3.450,73 puana, Sanayi Endeksi yüzde 11,30 primle 5.763,49 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 11,08 kazançla 2.965,96 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 6,70 artışla 3.511,93 puana yükseldi.

Tukaş Gıda Sanayi en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 36,05 ile Tukaş Gıda Sanayi oldu. Tukaş Gıda Sanayi'yi yüzde 34,06 ile Smart Güneş Teknolojileri, yüzde 32,19 ile Sasa Polyester izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,13 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 7,33 ile Şekerbank, yüzde 1,99 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 194 milyar 992 milyon lirayla Sasa Polyester, 133 milyar 515,03 milyon lirayla Koç Holding ve 123 milyar 134,32 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,91 artışla 1.024,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,89 kazançla 6 bin 860 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,33 değer kazanarak 18,5820 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,14 yükselişle 18,1850 lira oldu.

Geçen hafta 20,7050 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,09 kazançla 20,7240 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,88 değer kaybederek, 18,7670 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)