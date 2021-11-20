Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,59 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF ise yüzde 11,37'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|16,625902
|14,59
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,059760
|13,45
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,118487
|12,56
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,538542
|11,42
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1049,908947
|11,36
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,052972
|11,30
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|57,768948
|11,30
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|66,270216
|11,26
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|1,031299
|11,12
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,111212
|10,71
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,022663
|11,37
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,062982
|10,14
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,067214
|10,10
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,067481
|10,05
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,069021
|9,98
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,041853
|9,95
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,065800
|9,95
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,071789
|9,93
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,085225
|9,93
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,071291
|9,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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