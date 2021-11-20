Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,59 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF ise yüzde 11,37'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 16,625902 14,59 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059760 13,45 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,118487 12,56 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,538542 11,42 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1049,908947 11,36 Fiba Portföy Altın Fonu 0,052972 11,30 QNB Finans Portföy Altın BYF 57,768948 11,30 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 66,270216 11,26 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 1,031299 11,12 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111212 10,71 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,022663 11,37 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,062982 10,14 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,067214 10,10 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,067481 10,05 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,069021 9,98 NN Hay. Em. Altın EYF 0,041853 9,95 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,065800 9,95 Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF 0,071789 9,93 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,085225 9,93 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,071291 9,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika Ekonomi

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