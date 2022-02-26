Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 13,82 ile Neo Portföy Birinci Değişken Fon oldu.
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 10,57'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Neo Portföy Birinci Değişken Fon
|0,990600
|-13,82
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|21,938506
|-12,39
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,07
|-12,07
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,66
|-11,35
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,106853
|-10,92
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|5,947333
|-10,89
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,591155
|-10,60
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,11875
|-10,54
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|17,941827
|-10,54
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,806712
|-10,32
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,083378
|-10,57
|AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF
|0,127715
|-10,33
|AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,130111
|-10,27
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,089251
|-10,11
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,235471
|-9,78
|Türkiye Hay. ve Em. BIST30 Dışı Ş. Hisse Senedi EYF
|0,033199
|-9,37
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,115578
|-9,35
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,04971
|-9,31
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,07893
|-9,22
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,192857
|-9,20
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Kaynak: AA
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