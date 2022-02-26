Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 13,82 ile Neo Portföy Birinci Değişken Fon oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 10,57'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: