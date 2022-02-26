Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (5)

26.02.2022 11:01
Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika haberler... Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 13,82 ile Neo Portföy Birinci Değişken Fon oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 13,82 ile Neo Portföy Birinci Değişken Fon oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 10,57'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Neo Portföy Birinci Değişken Fon0,990600-13,82
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)21,938506-12,39
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,07-12,07
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,66-11,35
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,106853-10,92
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)5,947333-10,89
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,591155-10,60
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,11875-10,54
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF17,941827-10,54
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,806712-10,32
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,083378-10,57
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF0,127715-10,33
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF0,130111-10,27
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,089251-10,11
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,235471-9,78
Türkiye Hay. ve Em. BIST30 Dışı Ş. Hisse Senedi EYF0,033199-9,37
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,115578-9,35
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,04971-9,31
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,07893-9,22
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,192857-9,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

YORUMLAR
500
Yatırımcı rehberi (1) Yatırımcı rehberi (1) Yatırımcı rehberi (2) Yatırımcı rehberi (2)

Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, Yatırım, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Artvinli iki kardeş hurdadan araba yaptı! Adını da Lazda koydu! 80 kilometrede 3 litre yakıyor
10:58 Akaryakıt zammı İETT'yi vurunca, genel müdür "SOS" diyerek paylaştı: Bilet fiyatları akaryakıt maliyetini bile karşılamıyor!
10:48 15 Temmuz sonrası kayyım atanan Royal Halı'nın Urla'daki taşınmazları satılıyor
10:46 Kiev'de sivillerin yaşadığı apartman bombaların hedefi oldu! İşte o anın görüntüleri
10:44 Azeri spiker Fenerbahçe maçını Tarkan'ın şarkısıyla sundu: Geççek!
10:43 İşte Rusya'nın bahsettiği Neonazi gruplarından biri! Azov Taburu sahada! Amaçları beyaz ırkın üstünlüğü!
10:29 Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya "neden siyah" tartışmasına girdi
10:28 Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti
10:13 Çeçenler ikiye bölündü: Kadirov Rusya'nın yanında, muhalifleri Ukrayna saflarında!
10:08 Selahattin Demirtaş: HDP'yi kapatmak isteyenler bunun siyasi sonuçlarını düşünsün, HDP seçmeni boykot yapmaz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 11:10:35. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement