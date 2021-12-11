Son dakika haberleri... New York borsası, ABD'de yüksek gelen enflasyona rağmen yükselişle kapandı

ABD federal hükümetinin bütçe açığı da kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 32 artarak 191 milyar dolar oldu.

Enflasyon verisinin ardından değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden , kasım ayı enflasyon rakamlarının dünya genelinde ekonomilerin karşı karşıya olduğu baskıları yansıttığını belirterek, gelecek aylarda fiyatlarda düşüş beklediğini ifade etti.

ABD'de yıllık enflasyonun 39 yılın zirvesine çıkmasına rağmen endeksler gün boyu pozitif bir seyir izledi.

New York borsası, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasımda yıllık bazda 1982'den bu yana en yüksek artışı göstermesi sonrası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

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