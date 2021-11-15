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Son dakika haberleri: OSB Başkanı Öztürk: "Deprem ve pandemiye rağmen yatırımlar devam etti" - Son Dakika

Son dakika haberleri: OSB Başkanı Öztürk: "Deprem ve pandemiye rağmen yatırımlar devam etti"

15.11.2021 14:50
Son dakika haberleri: OSB Başkanı Öztürk: "Deprem ve pandemiye rağmen yatırımlar devam etti"

Son dakika haber... Elazığ'da yaşanan deprem ve pandemiye rağmen yatırımların ve üretimlerin devam ettiğini, işletmelerin büyümeye çalıştığını belirten Elazığ Organize Sanayi Bölgesi (Elazığ OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, "Krize rağmen hem devam eden yatırımlar, hem de yeni açılacak 7 bin 500 kişi...

Elazığ'da yaşanan deprem ve pandemiye rağmen yatırımların ve üretimlerin devam ettiğini, işletmelerin büyümeye çalıştığını belirten Elazığ Organize Sanayi Bölgesi (Elazığ OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, "Krize rağmen hem devam eden yatırımlar, hem de yeni açılacak 7 bin 500 kişi önümüzdeki yılın sonuna kadar istihdam edilecek" dedi.

Elazığ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, düzenlediği basın toplantısında yapılan çalışmaları anlattı.

İlk geldiklerinde OSB'nin 220 hektar olduğunu dile getiren Başkan Öztürk, "Birinci bölge, ikinci ve dördüncü bölgenin tamamı 220 hektarlık bir alandı. Bu 10 yıllık sürede bin hektara çıktık. O zamanlar 28 işletmemiz 700 de çalışanımız vardı. Bugünkü şartlarda ortalama 170 tane çalışan işletmemiz var. Bunların içerisinde 7 bin 500 civarında çalışan var. Sevindirici yanı da 2 bin bayan çalışan var. 5 yıl önce 150 kadın anca vardı. Elazığ'da kadınlar için iş alanı açıldı. Bu tekstilcilerin buraya gelmesiyle başladı. Sektörlere baktığımız zaman bizim bazı öne çıktığımız ürünler var. Bu ürünler de Elazığ bir kuluçka merkezi durumunda. O sektörlerin merkezi oldu. Bunların içerisinde yapı kimyasalları, plastik sanayi, gıda ürünler, mobilya imalatı ve metalik olmayan ürünler var. Son olarak depremde zarar gördük. Çalışanlarımız ile zarar gördük. Çalışanlarımızın ailelerinde, evlerinde yıkımlar ve zayiatlar oldu. Arkasından pandemi oldu, iş verimi düştü. İşe gelemeyenler oldu. Tatil edenler oldu. Bu kadar olumsuzluklara rağmen, 2019-2020-2021 değerlendirmek istiyorum. Elazığ OSB'de devam eden yatırımlar veya yeni yatırımlar konusunda hiçbir aksaklığa meyil vermeden yatırımlar, üretimler devam etti ve işletmeler büyümeye çalıştı. Biz elektrikte 2021'de 125 milyon kilovat elektrik tüketmişiz. 2020'de 105 milyon, 2019'da 92 milyon kilovat elektrik tüketmişiz. Yani ortalama yüzde 36 artmış. Üretim kapasitelerini artırdılar. Bunun en büyük sevindirici tarafları da yeni devam eden yatırımlarımız var" diye konuştu.

9 tane devam eden yatırımın olduğunu aktaran Öztürk, "Bunlar şu anda devam ediyor. Bunların yatırım tutarı bittiği zaman 1 trilyon 145 milyon liradır. İstihdam sayısı 4 bin 15 bin kişidir. Yani bunların yanın son 2 ayın içerisinde ciddi çalışmalarımız oldu. Buraya gelenleri ağırladık ve ikna etmeye çalıştık. Elazığ'ın coğrafi durumu, sosyal yönlerini, üniversiteleri, STK'larını, kamu kurumlarını anlattık. Firmaları 2-3 sefer ziyaretlere gittiklerim var. Bu firmalardan 10 tane yeni yatırımcımız var. Bunların arsa tahsislerini yaptık. Arsa bedellerinin ödemeleri bağlanmış. Şu anda bir iki tanesinin teşvikleri çıkmış. Diğerleri de çıkıyor. Yapılacak yatırım 1 trilyon 115 milyon olacak. İstihdam sayısı 3 bin 540 kişi olacak. Krize rağmen hem devam eden yatırımlar, hem de yeni açılacak 7 bin 500 kişi önümüzdeki yılın sonuna kadar istihdam edilecek. 6. bölge teşviklerinden dolayı yatırımcılarımıza uzatılma pozisyonları var gibi. Ama 12. ayın sonu kadar müracaatlarını yapıp teşviklerini çıkartmaları için uğraş veriyoruz. Uğraşları verirken teşviklerin çıkması için bizde bizzat Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü ile işleri takip ediyoruz. Bu konu da firmalar teşvik veriyoruz. 6. bölge uzatılması için çeşitli girişimlerimiz var. Bakanlığa sözlü olarak söylüyoruz ve yazılı olarak gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

Tekstil kent kurduklarını ifade eden Öztürk, "Tekstil kentte de amacımız 3 bin kişiye istihdam sağlamak. Yine kalkınma ajansı ve valilikle beraber yapıyoruz. Valilik yüzde 30 hisse verdik. Projede ortağımız. Projenin tamamı 20 milyon. 2 milyonu öz kaynak. 18 milyonu hibeydi ama fiyatlar artınca belki de 27'ye çıkacak. Bunu da öz kaynaktan karşılayacağız. Burada amaç 9 tane bin 500 metrekarelik 5 veya bin metre karelik 18 bin 500 metrekare is sahası kapalı alan olacak. 27 bin metrekarelik bir inşaat. 50 bin metrekare kampüs olarak kurulacak. Burada tekstil konfeksiyon firmalarına kiraya vereceğiz. Önümüzde 8'inci ayın sonuna kadar bitireceğiz ve bu ayın sonunda ihalesini yapıyoruz. Nereden bakarsanız biz 10 yılın içerisinde kalkınma ajansından aldığımız desteklerle birlikte 100 milyonun üzerinde kendi öz kaynaklarımızla yatırım yapmışız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri: OSB Başkanı Öztürk: Deprem ve pandemiye rağmen yatırımlar devam etti
Son dakika haberleri: OSB Başkanı Öztürk: Deprem ve pandemiye rağmen yatırımlar devam etti

Organize Sanayi Bölgesi, Suat Öztürk, Elazığ, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: OSB Başkanı Öztürk: 'Deprem ve pandemiye rağmen yatırımlar devam etti' - Son Dakika Ekonomi


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