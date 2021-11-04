Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz - Son Dakika Ekonomi

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