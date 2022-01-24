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Son Dakika: İstanbul'da tüm otogarlarda araç çıkışları yarın saat 08.00'a kadar durduruldu - Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da tüm otogarlarda araç çıkışları yarın saat 08.00'a kadar durduruldu

24.01.2022 17:41

Son dakika: İstanbul kar yağışı nedeniyle seri tedbirler alınmaya devam ediyor. Kamuda mesainin erken bitirilmesi, Trakya istikametinden gelen araçların kente girişinin yasaklanması, AVM'lerin kapanış saatinin 19.30'a çekilmesinin ardından, tüm otogarlardan araç çıkışları yarın saat 08.00'a kadar durduruldu.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı felç etti. Kent genelinde olumsuz hava şartlarının vatandaşı en az şekilde etkilemesi için bir dizi tedbirler alınmaya devam ediyor.

OTOGARLARDAN ARAÇ ÇIKIŞI DURDURULDU

Yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda mesai 15.30'da bitirilmiş, Trakya istikametinden gelen araçların kente girişi yasaklanmış ve AVM'lerin kapanış saatleri 19.30'a çekilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan peş peşe yaptığı paylaşımlarla karla mücadele kapsamında alınan kararları vatandaşa duyurmaya devam ediyor. Vali Yerlikaya, son paylaşımında ise otogarlardan araç çıkışının da yarın sabah 08.00'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim; ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (salı) 08.00'e kadar durdurulmuştur."

Son Dakika: İstanbul'da kar tedbirleri peş peşe geliyor! Otogarlardan araç çıkışı da durduruldu

AKOM UYARDI: KAR YAĞIŞI GECE ETKİSİNİ ARTIRACAK

Öte yandan AKOM'dan yapılan açıklamada, cuma gününden beri İstanbul'da etkili olan kar yağışı, bugün kar fırtınası şeklinde yıllardır görülmeyen şiddette megakenti saracak. Gece saatlerinde etkisini daha artırması beklenen yağışla birlikte İstanbul'da birkaç gün boyunca aralıklarla devam edecek olan kar yağışının, perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artmasıyla şehri terk edeceği ifade edildi.

PERŞEMBEDEN İTİBAREN SICAKLIK ARTACAK

Tahminlere göre İstanbul'da kar yağışının en yoğun günü bugün olacak ancak yarın ve çarşamba günlerinde de kar yağışı kendini gösterecek. Perşembeden itibaren hava sıcaklıklarının adım adım yükselmesi beklenirken, hafta sonuna doğru kar yağışının İstanbul'u terk edeceği aktarıldı.

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Trakya Bölgesi, İstanbul, Tragger, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: İstanbul'da tüm otogarlarda araç çıkışları yarın saat 08.00'a kadar durduruldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: İstanbul'da tüm otogarlarda araç çıkışları yarın saat 08.00'a kadar durduruldu - Son Dakika
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