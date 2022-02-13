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Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız - Son Dakika

Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız

13.02.2022 13:03

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı yüzde 7'lik KDV indiriminin marketlere nasıl yansıyacağı merak ediliyordu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Muş, Pazartesi'den itibaren denetimlerin artırılacağını ve indirimlere uymayan marketlerin ağır yaptırımlarla karşılaşacağını dile getirdi.

Türkiye'de enflasyonun artmasından en çok gıda ürünleri nasibini aldı. Vatandaşın mutfağındaki temel ürünlerin fiyatı bir anda cep yakmaya başladı. Bu nedenle markete giden birçok vatandaş, bazı ürünleri geri bırakmak zorunda kaldı. Hal böyle olunca hükümet de konuyla ilgili adım attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yüzde 7'lik KDV indirimi uygulanacağını açıklayarak, yüzleri güldürdü. Ancak uygulamanın marketlere hızlı şekilde yansıyıp yansımayacağı merak konusuydu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla akıllardaki soru işaretlerini giderdi.

"81 İLİMİZDEKİ MÜDÜRLÜKLERE TALİMAT VERDİK"

81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri'ne denetim talimatı verdiklerini belirten Bakan Muş, "Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞI MAĞDUR EDENLERE AĞIR YAPTIRIM UYGULANACAK"

İndirimlere uymayan marketlere ağır yaptırımlar geleceğini aktaran Bakan Muş, "Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi.

Son Dakika: Ticaret Bakanı Muş'tan marketlere KDV uyarısı: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız

HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİM KAPSAMINDA?

Söz konusu düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor. KDV indiriminin gıda fiyatlarına yansıması bekleniyor.

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız - Son Dakika
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