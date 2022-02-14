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Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık - Son Dakika

Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık

14.02.2022 15:43

Son dakika! KDV oranının yüzde 1'e indirilmesinin ardından tüm gözler, indirimi etiketlere yansıtacak zincir marketlere çevrilmişti. Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri ayrı ayrı açıklama yayınlayarak yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlerine yansıttıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yaptığı bir açıklama ile temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü açıklamış, marketlere de fiyatların düşürülmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Söz konusu KDV düzenlemesi, 13 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişmenin ardından tüm gözlerin çevrildiği zincir marketlerden beklenen açıklama geldi. Zincir marketler, tek tek açıklama yaparak KDV indirimini etiketlere yansıttıklarını ifade etti.

MİGROS 20 BİN CİVARI ÜRÜNDE KVD DÜŞÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden Migros, KDV düzenlemesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda 20 bin civarı üründe KDV düşüşü gerçekleştirildiği ve fiyatların doğrudan indirildiği ifade edildi. Yalnızca bu indirimle yetinmediğini açıklayan Migros, kampanyalar ile gıda fiyatlarında bir nebze daha indirime gidildiğini söyledi.

Migros'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Değerli Müşterilerimiz; Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklaması ardından, 20 binin üzerinde ürünümüzün fiyatı bu doğrultuda indirilmiştir. Ayrıca Migros olarak KDV indirimine ek aile bütçesine iyi gelecek yüzlerce temel gıda ürünlerinde geçerli birçok kampanyamızla en kaliteli ve en uygun fiyatlı ürünlerle hizmet vermeye devam edeceğiz."

Son Dakika: Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlerine yansıttıklarını açıkladı

CARREFOURSA 42 BİN ÜRÜNÜN FİYATINI DÜZENLEDİ

Zincir marketlerden CarrefourSa tarafından yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 42 bin ürünümüzün fiyatını bu karar doğrultusunda düzenledik." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlerine yansıttıklarını açıkladı

BİM: İNDİRİMİ RAFLARIMIZA YANSITTIK

İndirim uygulayan bir diğer önemli zincir market ise BİM. Marketten yapılan açıklamada, "13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda belirtilen ürünlerde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranlarını 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raflarımıza yansıtmış bulunmaktayız" denildi.

Son Dakika: Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlerine yansıttıklarını açıkladı

HAPPY CENTER, EK YÜZDE 7 İNDİRİM YAPACAK

Happy Center da KDV indirimini bugün sabah saatlerinden itibaren tüm marketlerinde etiketlerine yansıttığını duyurdu. Onur Marketleri'ni bünyesinde bulunduran Özen Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, gıda fiyatlarının çok yükseldiği bu dönemde açıklanan KDV desteğinin çok önemli bir destek olduğunu, vatandaşların gıdaya kolay ulaşabilmesi adına yüzde 7 üzerine ek yüzde 7'ye varan indirimin de kendileri tarafından yapılacağını söyledi.

A 101: 11 BİNİ AŞKIN MAĞAMIZDA FİYAT GÜNCELLEMELERİNİ YAPTIK

A101'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Değerli müşterilerimiz, Türkiye'nin en büyük market zinciri olarak 13 Şubat 2022 Pazar günü tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararla temel gıda ürünlerinde %8'den %1'e indirilen KDV oranlarından doğan fiyat güncellemelerini 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 11 bini aşkın mağazamızda sistemlerimize aktardık milletimize hayırlı olmasını dileriz. Münferit bazda olabilecek teknik aksaklıklar için şimdiden özür diler, gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz. Her zaman en kaliteli ürünleri en ucuz fiyatlarla müşterilerimize ulaştırma azmimizi tüm kararlılığımızla sürdüreceğimizi bilmenizi isteriz."

Son Dakika: Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlerine yansıttıklarını açıkladı
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Recep Tayyip Erdoğan, MİGROS TİC. A.Ş., Türkiye, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık - Son Dakika
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