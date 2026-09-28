Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküpün fiyatı 17 bin 602 lira 86 kuruş oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 602 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 575 bin 958 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 829 bin 550 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 602 lira 86 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 544 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 483 lira, satış fiyatı ise 16 bin 722 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 93 milyon 168 bin 325 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 93 milyon 81 bin 568 metreküp olarak kayıtlara geçti.