Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1049 lira 99 kuruş, en düşük 600 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 7,76 azalarak 424 milyon 516 bin 729 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 1049 lira 99 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 600 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 768 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 770 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1130 lira 74 kuruştan, en düşük 639 lira 99 kuruştan işlem gördü.