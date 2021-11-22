Üye Girişi
Başkan Eken: "Buraya seçilip gelenler, aldığı oyların hakkını verecek" - Son Dakika

Başkan Eken: "Buraya seçilip gelenler, aldığı oyların hakkını verecek"

22.11.2021 11:50
Başkan Eken: "Buraya seçilip gelenler, aldığı oyların hakkını verecek"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken kasım ayı olağan meclis toplantısında, "Buraya seçilip gelenler, aldığı oyların hakkını her türlü verecek" dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken kasım ayı olağan meclis toplantısında, "Buraya seçilip gelenler, aldığı oyların hakkını her türlü verecek" dedi.

Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen STSO Meclis Toplantısında Ekim ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis toplantısına Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve başkan yardımcıları da katılım sağladı. Ekim ayı Yönetim Kurulu faaliyetleri ve çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi veren STSO Başkanı Mustafa Eken, 3 Aralık'ta yapılacak olan 120. Yıl kuruluş etkinliklerine ilişkin detayları paylaştı.

"69 meclis üyemizi bir arada görmek istiyorum"

STSO' nun 120. Yıl kuruluş etkinliklerine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılacağını dile getiren Başkan Eken, "3 Aralık bizim için önemli bir tarih. İnşallah Odamızın 120'nci yılını hep beraber, tüm Sivas'la, iş dünyamızla birlikte kutlayacağız. Odamıza yakışır bir program olması için hepinize görev düşüyor. Madem bu Odanın çatısı altındasınız gerek personeli, gerek meclis üyeleri, gerek kadın girişimcileri, gerek genç girişimcileri gerek üyeler bir araya gelelim. Birliğimizi ve beraberliğimizi herkes gösterelim. Buraya seçilip gelenler aldığı oyların hakkını her türlü verecek. 69 meclis üyemizi ilk defa bir arada görmek istiyorum. 69 kişi inşallah o salonda biz hep beraberiz demenizi istiyorum. Ben bir şey yaptıysam sizinle beraber yaptım, sizin gücünüzle yaptım. İnşallah 3 Aralık'ta TOBB başkanımız geliyor. İstihdam sağlayan firmalarımıza, vergi rekortmeni firmalarımıza ve 40 yıllık üyelerimize ödül vereceğiz. Ardından Antakya Medeniyetler Korosu konseri olacak. Odamıza ve üyelerimize yakışır bir etkinlik düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Gezmedik, tozmadık kapı kapı dolaştık"

İstanbul'da düzenlenen Sivas Günleri programına katıldıklarını ifade eden Başkan Mustafa Eken, "Valimiz, Belediye Başkanımızla beraber İstanbul Yenikapı'da güzel işler yaptık, ziyaretler yaptık. Gezmedik, tozmadık kapı kapı dolaştık. Valimizle, Belediye Başkanımızla sabah 7'den gece 11'e kadar kapı kapı işadamlarını ziyaret ettik, Sivas'ı anlattık. Yatırım yapın artık Sivas'a dedik. Sanayi şehri de olacağız, tarım şehri de olacağız, turizm şehri de olacağız. Yeter ki inanalım, birliğimizi beraberliğimizi sağlayalım. İstanbul'da yaptığım konuşmada 2022 yılında Sivas Günlerini Sivas'ta yapalım teklifinde bulunduk. Biz STSO olarak buna gerekli desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik" dedi.

"Toplumun her kesimini dinliyoruz "

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, iş dünyasıyla sık sık bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bir şehrin sanayisi, esnafı, tüccarı, iş insanı güçlüyse Sivas güçlü olur. Sanayisi, iş alemi huzurluysa şehir huzurlu olur. Belediye başkan adayı olduğumuzda sizlere bir söz vermiştik. Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilen bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacağız dedik. Kamu kaynağı kullanarak kamu adına iş yapıyorsak, kamudan gizleyecek, saklayacak bir durumumuzun olmaması gerekiyor ki Allah'a şükürler olsun öyleyiz. Dolayısıyla kamu adına iş yapınca da bunu şeffaf bir şekilde hesap vermekten de çekinmeyen, korkmayan bir anlayışla milletle iç içe olacağız dedik. Milletle birlikte şehre hizmet edeceğiz dedik. Ortak akıl ve istişare ile şehrimize birlikte hizmet ediyoruz. Bugün buraya gelmemizin temel nedeni de katılımcı belediyecilik anlayışı gereği sizlere, sahada olan bu şehrin ekonomisine, ihracatına, istihdamına katkı sağlayan iş insanlarımızın görüşünü almak. 2,5 yılın hesabını vermek, varsa eleştirilerinizi, önerilerinizi dinlemek. Biz, 2,5 yıl boyunca başta Ticaret ve Sanayi Odamız olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımızla, şehrin her katmanıyla ve her kesimiyle bu şehir hakkında görüşü önerisi olan her yaştaki insanı dinliyor, dinlemeye de devam ediyoruz" dedi. - SİVAS

Başkan Eken: Buraya seçilip gelenler, aldığı oyların hakkını verecek
Başkan Eken: Buraya seçilip gelenler, aldığı oyların hakkını verecek
Başkan Eken: Buraya seçilip gelenler, aldığı oyların hakkını verecek
Başkan Eken: Buraya seçilip gelenler, aldığı oyların hakkını verecek
Başkan Eken: Buraya seçilip gelenler, aldığı oyların hakkını verecek
Başkan Eken: Buraya seçilip gelenler, aldığı oyların hakkını verecek

Türkiye, Aralık, Sivas, Kasım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Eken: 'Buraya seçilip gelenler, aldığı oyların hakkını verecek' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu! 11:46 TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu! Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı 11:42 Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı 11:35 İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı
İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı 11:12 İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı 10:43 "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak 10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı 10:16 Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti 09:07 İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
11:47 CarrefourSA'da şoke eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi
11:46 TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu!
11:43 Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
11:42 Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı
11:39 Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı: 3 doz aşı olmama rağmen hafif geçmiyor
11:30 Ümmü Şahin, 5.5 yıldır oğlunu arıyordu: Müslüme'nin ölümü onu da yıktı
11:27 Haftaya düşüşle başlayan dolar 11,16 seviyesinden işlem görüyor
11:24 Üç Kızkardeş dizisinde isimler netleşiyor: Reha Özcan, Veda Yurtsever, İclal Aydın!
11:22 Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal
11:16 İki ay önce boşanmışlardı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra iş ortaklıklarını da sonlandırdı
CarrefourSA'da şoke eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi CarrefourSA'da şoke eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi         
11:48
Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
11:43
Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı: 3 doz aşı olmama rağmen hafif geçmiyor Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı: 3 doz aşı olmama rağmen hafif geçmiyor         
11:39
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi         
10:51
Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü         
10:26
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız         
10:19
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 11:57:37. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Eken: "Buraya seçilip gelenler, aldığı oyların hakkını verecek" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement