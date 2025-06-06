Sultansuyu Barajı Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'daki Sultansuyu Barajı'nın gövde onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak ve en yüksek faydası sağlamak adına çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, depremlerden etkilenen Sultansuyu Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Ekiplerin bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Baltacı, şunları kaydetti:

"Malatya Sultansuyu Barajı deprem hasarları rehabilitasyonu devam ederken aynı zamanda sulama sahasındaki tarımsal su ihtiyacının karşılanması adına sulama sahasının farklı noktalarına DSİ tarafından 41 adet yas kuyusu açıldı. Bu yas kuyularından saniyede 514 litre su kapasitesi elde edilerek ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır hale getirilmiştir. 2025 yılı sulama sezonunda Malatyalı çiftçilerimizin tarımsal su ihtiyaçları karşılanmaya devam edecektir."