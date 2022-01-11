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Sunar şirketlerine "Sıfır Atık" belgesi - Son Dakika

Sunar şirketlerine "Sıfır Atık" belgesi

11.01.2022 15:41
Sunar şirketlerine "Sıfır Atık" belgesi

Tarıma dayalı sanayinin Türkiye'deki öncü markalarını bünyesinde bulunduran Sunar Şirketler Grubu'nun 3 şirketine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Sıfır Atık' belgesi verildi.

Tarıma dayalı sanayinin Türkiye'deki öncü markalarını bünyesinde bulunduran Sunar Şirketler Grubu'nun 3 şirketine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Sıfır Atık' belgesi verildi.

Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, grubun tüm şirketlerinde gerçekleştirilen sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında sıfır atık politikası izlendiğini belirterek, Sunar Özlem, Elita Gıda ve Sunar Mısır şirketlerimiz 'Sıfır Atık' belgesi aldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yönetmeliğinin hazırlandığını belirten Hasan A. Özkan, "Ülkemizin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer alan Sunar Özlem'den sonra 'Türkiye'nin birinci ve ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde yükselişlerini sürdüren Sunar Özlem, Elita Gıda ve Sunar Mısır'a da 'Sıfır Atık' belgesi verilmesinden dolayı mutluyuz. Tesislerimizde atık oluşturmamaya yönelik sistem kurduk. Muhtemel atıklarımızı da bertaraf yerine geri kazanım olarak değerlendiriyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın ana omurgasında yer alan sıfır atık çalışmasını doğa dostu tüm şirketlerimizde uyguluyoruz. Osmaniye'de yer alan Sunar Özlem tesisimiz 'Sıfır Atık' belgesini ilk alan şirketimiz oldu. Bunu çok anlamlı buluyoruz. Zira yaklaşık yarım asır önce kurucumuz merhum Hacı Nuri Çomu, Sunar Özlem'i kurarken dinin ve kültürün emrettiği gibi çevre dostu bir işletme hayaliyle yola çıkmıştı. İşlenen her ürün bir sonraki aşamanın hammaddesi oluyor, tesiste proses atığı çıkmıyordu. Birçok açıdan yüksek standartlara sahip olan 3 şirketimize 'Sıfır Atık' belgesinin kazandırılmasında emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum" diye konuştu. - ADANA

Sunar şirketlerine Sıfır Atık belgesi

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Emine Erdoğan, Elita Gıda, Türkiye, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sunar şirketlerine 'Sıfır Atık' belgesi - Son Dakika Ekonomi


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