SYS'den Savunma Sanayisine Yeni Hedefler - Son Dakika
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Ekonomi

SYS'den Savunma Sanayisine Yeni Hedefler

SYS\'den Savunma Sanayisine Yeni Hedefler

SYS, 26 yıllık geçmişiyle Türk savunma sanayisini güçlendirmeyi ve uluslararası pazarlarda büyümeyi hedefliyor.

19.09.2024 10:09
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CANiK'in de bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 26 yıl boyunca, Türk savunma sanayisi için kritik bir rol üstlenip Türkiye'nin savunma gücünü artıran projelere imza attıklarını, bundan sonra uluslararası pazarlardaki güçlerini artırarak dünya savunma sanayiinde öncü bir rol oynamayı amaçladıklarını söyledi.

SYS Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, grubun 26. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Aral, "SYS olarak 26. kuruluş yıl dönümümüzü gururla kutlarken, geçmişten günümüze elde ettiğimiz başarılarla güçlü büyüme hikayemizi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aral ailesinin 75 yıllık sanayicilik geçmişinin son incisi olan Samsun Yurt Savunma olarak 1998 yılında çıktığımız bu yolculukta, ülkemize ve dünyaya savunma sanayi alanında yüksek kaliteli çözümler sunan teknoloji odaklı bir grup olarak büyümemizi sürdürüyoruz. SYS'nin ilk adımlarını atarken hedefimiz, Türk savunma sanayisinin en güvenilir ve yenilikçi oyuncularından biri olmaktı. Bugün, CANiK markasıyla dünya çapında tanınan bir silah ve teknoloji üreticisi haline geldik. 2005 yılında uluslararası pazara adım atmamız ve ürünlerimizin kalitesi yanında da dünyanın dört bir tarafında en büyük silah fuarlarında boy göstermemiz, büyümemizin önemli aşamalarını oluşturuyor. CANiK'in dünya genelinde 70'ten fazla ülkeye ihracat yapması ve başta ABD olmak üzere birçok pazarda güçlü bir yer edinmesi, markamızın küreselleşmesini sağladı. Ayrıca, 2020 yılında kurduğumuz UNIROBOTICS, 2022 yılında bünyemize katılan İngiliz AEI Systems ve son olarak da 2024 yılında üretime başlayan CANiK USA fabrikamız ile de şirketimiz, küresel bir oyuncu haline geldi. Bugün SYS Grup, CANiK Türkiye, CANiK USA, CANiK Europe, AEI Systems, UNIROBOTICS, MECANIK ve CANiK Academy gibi alanlarında lider şirketleri tek bir çatı altında toplayarak savunma sanayi ve güvenlik güçlerine geniş bir ürün ve çözüm yelpazesi sunuyor. Silah üretim kapasitemiz, dünya standartların çok ötesindeki üretim teknolojilerimiz ve mühendislik gücümüzle, yerli ve milli ürünlerimizle Türk güvenlik güçlerine de hizmet ediyoruz. 2024 yılı itibarıyla SYS, Türkiye'deki tesislerinde yıllık 450 bin adet tabanca, 6 bin adet uçaksavar, İngiltere ve Türkiye'deki tesislerinde 250 adet orta kalibre top ve İstanbul'daki tesisinde de bu silahların atış kontrol sistemlerini üretimi gerçekleştiriyor. Türkiye ve İngiltere'nin yanı sıra Amerika'daki tesisinde de 2025 yılında ayrıca 100 bin adet tabanca üretimi gerçekleştiriyor olacak. Özellikle, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaçlarını karşılamak adına yaptığımız çalışmalar ve yeni yatırımlarımız ile milli güvenliğe olan katkılarımız artarak devam edecek. SYS, son 5 yıldır Türkiye'nin en büyük 10 savunma şirketi arasında yer almayı başarmaktadır, savunma ve havacılık ihracatında da ilk 8'de kendine yer bulmuştur. Ayrıca, Türkiye'nin tüm sektörleri kapsayan en büyük 500 sanayi şirketi arasında yer alan SYS, her geçen gün büyümeye ve ülkemize değer katmaya devam etmektedir. 26 yıl boyunca, Türk savunma sanayisi için kritik bir rol üstlendik ve Türkiye'nin savunma gücünü artıran projelere imza attık. Bu süreçte, yerli ve milli üretim anlayışını ilke edinerek, dışa bağımlılığı azaltma yönündeki stratejimizi kararlılıkla sürdürdük. Bundan sonraki hedefimiz, uluslararası pazarlardaki gücümüzü daha da artırmak ve dünya savunma sanayinde öncü bir rol oynamak. Gelecek hedeflerimizde teknoloji ve inovasyonu en üst seviyeye çıkararak savunma sanayinde liderliğimizi pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Dijitalleşme ve yapay zeka destekli üretim tekniklerine yatırımlarımızı sürdürmek, silah ve savunma teknolojilerinde geleceğin projelerine imza atmak ve dünya çapında daha fazla ülkeye erişim sağlamak vizyonumuzun temel taşlarını oluşturuyor. Bu vesileyle, SYS ailesinin bir parçası olan herkese, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyor, gelecek yıllarda hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımı vurgulamak istiyorum. Hep birlikte başarılarla dolu nice yıllara!" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ekonomi, İhracat, samsun, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SYS'den Savunma Sanayisine Yeni Hedefler - Son Dakika

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