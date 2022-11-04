Tarım Kredi, Aynes Gıda'yı devraldı - Son Dakika
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Tarım Kredi, Aynes Gıda'yı devraldı

04.11.2022 14:07
Tarım Kredi, Aynes Gıda'yı devraldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), ihale süreci tamamlanan Aynes Gıda'yı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan (TMSF) devraldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), ihale süreci tamamlanan Aynes Gıda'yı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan (TMSF) devraldı.

Tarım Kredi Merkez Birliğinden yapılan açıklamaya göre, tarladan sofraya üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında yer alan Tarım Kredi, uçtan uca üretim planı doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor.

Hasat döneminden nihai ürün haline gelene kadar tarımsal üretimin tüm sürecini takip eden Tarım Kredi, çiftçiden aldığı güçle büyümesini sürdürürken, kuruluş bu kapsamda ihale süreci tamamlanan Aynes Gıda'yı, TMSF'den devraldı.

Tarım Kredi Grubu, el emeği ürünleri nihai ürüne dönüştüren Tarım Kredi Birlik ve bu ürünleri tüketiciyle buluşturan Kooperatif Market markasına, son olarak Tarım Kredi Süt'ü de ekleyerek gücüne güç kattı.

Tarım Kredi Süt, yapacağı yeni yatırımlarla süt, süt ürünleri ve yem alanında Türkiye ve yurt dışındaki pazarlarda gelişimini sürdürecek. Ülke genelinde teşkilatlanmış 1615 kooperatif ve yaklaşık 800 bin ortağı ile Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olan Tarım Kredi Grubu, hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için mevcuttaki pazar payını genişletecek.

Aynes, Tarım Kredi Grubu altında geleneğe bağlı ancak yeniliklere açık olarak üretimine devam edecek.

Aynes Gıda'nın Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ'ye geçmesiyle Tarım Kredi, sektörde önemli bir oyuncu haline geldi. AR-GE kabiliyeti ve kalite yönetimi ile Tarım Kredi Süt, Aynes'in mevcut üretim kapasitesini artırarak, kaliteli ürünleri Tarım Kredi güvencesi ve uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturacak.

Öncelikli görevi, topraktan sofraya ulaşıncaya kadar tarımsal üretimin her aşamasında üreticinin yanında yer almak olan Tarım Kredi Grubu, perakende sektöründe de tüketicinin lehine piyasada yer alacak.

-"Sektörde ciddi bir oyuncu olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi'nin köklü geçmişi ve güçlü teşkilat yapısıyla Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğunu belirtti.

Aydın, şunları kaydetti:

"Biz bu güçlü yapıyı ülke tarımına ve ekonomimize daha faydalı, daha üretken hale getirmek için yatırımlar yapıyoruz. Mümkün olabildiğince girdileri en düşük fiyatla, en ekonomik şekilde üreticiye iletmek ve nihai anlamda tüketiciyi de en ekonomik ürünlerle buluşturmak istiyoruz. Aynes'i satın almak bizim için önemli bir fırsattı. Kendi bilgi ve birikimimizi yansıtarak Tarım Kredi Süt AŞ ile sektörde ciddi bir oyuncu olacağız. Amacımız, hem üretim kısmımızı güçlendirmek hem de ülke ekonomisine artı değer katmak. İşlemin tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA
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Aynes Gıda, Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi, Aynes Gıda'yı devraldı - Son Dakika

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