Tarım ve Ticarette İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
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Tarım ve Ticarette İş Birliği Vurgusu

Tarım ve Ticarette İş Birliği Vurgusu
10.06.2026 10:33
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Çarşamba Ticaret Borsası, tarım ve ticaret için kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, tarım ve ticaret sektörlerinin daha güçlü bir yapıya kavuşması için kurumlar arası iş birliğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Eski Samsun Vergi Dairesi Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Şuayip Sevgi, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Üyeleri de hazır bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede bölge ekonomisinin mevcut durumu, tarım sektöründeki gelişmeler, vergi uygulamaları ve iş dünyasının beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette ekonomik gelişmeler ve üreticilerin karşılaştığı güncel konular da ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü görüş ve değerlendirmeyi önemsiyoruz. Tarım ve ticaret sektörlerimizin daha güçlü bir yapıya kavuşması için kurumlar arası iş birliği büyük önem taşıyor. Sayın Şuayip Sevgi'nin bilgi ve tecrübelerinden yararlanma fırsatı bulduğumuz bu nazik ziyaretten memnuniyet duyduk" dedi.

Şuayip Sevgi de misafirperverliklerinden dolayı Başkan Kazım Yılmaz ve meclis üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Ticarette İş Birliği Vurgusu - Son Dakika

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