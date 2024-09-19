Tarımda Kadın Eşitliği Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Tarımda Kadın Eşitliği Projesi

Tarımda Kadın Eşitliği Projesi

SuperFresh, kadın iş gücünü artıran 'Tarımın Kadın Yıldızları' projesini tanıttı.

19.09.2024 12:20
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SuperFresh'in, tarımda fırsat eşitliğini sağlamak ve kadın iş gücünü görünür kılmak amacıyla yürüttüğü "Tarımın Kadın Yıldızları" projesi, Sustainable Brands Türkiye 2024 etkinliğinde detaylarıyla ele alındı.

Kerevitaş'tan yapılan açıklamaya göre, Sustainable Brands Türkiye 2024 kapsamında panel düzenlendi.

Projenin gelecek dönem hedeflerinin aktarıldığı panele, Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç'a, Tabit kurucusu Tülin Akın ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Tamer Atabarut eşlik etti.

Panelde, akademi-sanayi- sivil toplum işbirliği açısından etkili örnek teşkil eden projede yapılan çalışmalar aktarılırken tarım alanında akıllı çözümler sunan sosyal girişim Tabit ile sahadaki işbirliğine ilişkin detaylara da yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınkılınç, Kerevitaş olarak çevresel performansın yanı sıra fırsat eşitliği ve kapsayıcılık odağında kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

Sosyal sürdürülebilirlik alanında dönüştürücü etkilerini pekiştirecek projeler geliştirmenin en önemli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Altınkılınç, 150 bin ton ürün hacmiyle Türkiye'nin en büyük tedarikçilerinden biri olduklarını kaydetti.

2022'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle başlattıkları projeyle, destekledikleri kadın çiftçi oranını 3 yılda yüzde 100 artırmayı hedeflediklerini hatırlatan Altınkılınç, bu hedeflerine bir yılda ulaştıklarını bildirdi.

Altınkılınç, "Projemiz kısa sürede globalde de 8 ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz eylülde Birleşmiş Milletler'deki (BM) özel oturumda örnek proje olarak sunuldu. Doğru yolda olduğumuzu gösteren bu ödüller bizi daha da yüreklendirdi. Bu sebeple bu yıl projenin ikinci etabında deyim yerindeyse vites büyüttük ve daha fazla sayıda kadın çiftçiye ulaşma hedefiyle çalışmalarımızı hızlandırdık. Yeni dönemde, tohum seçiminden hasada kadar her aşamada yanında olduğumuz kadın çiftçilerimize proje paydaşımız Tabit ile yapay zeka, finansal ve ekolojik okuryazarlık ile girişimcilik eğitimleri vermeye devam edeceğiz."

IPSOS ve Boğaziçi Üniversitesi ile yaptıkları "Sosyal Etki Araştırması" ile projenin ortaya koyduğu etkinin yanı sıra Türkiye'de tarıma bakış, tarımda kadının rolü gibi önemli konularda içgörüler elde ettiklerine değinen Altınkılınç, bu araştırmaya dahil olan kadınların, Tarımın Kadın Yıldızları'nın hayatlarında önemli ve olumlu değişim oluşturduğunu belirttiğini aktardı.

Altınkılınç, "Yeni dönemde Tabit'in başarılı saha çalışmalarını ve geniş çiftçi ağını, SuperFresh'in gücüyle birleştirerek daha çok kadın çiftçimizi Tarımın Kadın Yıldızları arasına katacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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