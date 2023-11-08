 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TARİŞ, 2023-2024 Sezonu Zeytinyağı Alım Fiyatını Açıkladı - Son Dakika

TARİŞ, 2023-2024 Sezonu Zeytinyağı Alım Fiyatını Açıkladı

Son Güncelleme: 08.11.2023 11:39

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2023-2024 sezonu zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirlediklerini duyurdu. Sürek, üreticinin alın terinin karşılığını alabilmesi ve ürünün değerini bulması açısından bu fiyatın önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Birliğin piyasada belirleyici olacağını ve sezon içinde gerekirse yeni düzenlemeler yapacaklarını belirtti.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2023-2024 ürün alım fiyatını 295 TL olarak belirlediklerini duyurdu.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, merakla beklenen 2023-2024 ürün alım fiyatını açıkladı. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 295 TL olarak belirlenen alım fiyatının, üreticinin alın terinin karşılığını alması ve ürününün değerini bulması adına önemli bir uygulama olduğunu söyledi. Hilmi Sürek, titiz çalışmalar sonucu belirlenen fiyatla üreticinin haklarını ve ürünün değerini korumayı amaçladıklarını belirtti.

Sürek, "Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği; ülke, bölge ve zeytinyağı üreticileri için önemli bir güçtür. Tariş, her sezon olduğu gibi bu sezon da tüm kaynaklarını ortaklarının ürününü en iyi şekilde değerlendirmek için kullanacaktır. Belirlediğimiz ürün alım fiyatında kooperatiflerimizden gelen fiyat değerlendirmeleri en önemli kriter olurken, rekolte miktarları ile iç ve dış piyasalardaki gelişmeleri de dikkate aldık" dedi.

Türkiye'de zeytinyağı rekoltesi tarihin en yüksek seviyesinde

Sürek, 2022-2023 Türkiye zeytinyağı rekoltesinin 421 bin ton ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, bunun ülke ve bölge ekonomisi açısından önemli getirisi olduğunu açıkladı. Hilmi Sürek, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz sezonda, kaliteli ve gerçek zeytinyağına ulaşmak herkes için büyük önem taşıyacaktır. Her zaman olduğu gibi birliğimizin en önemli hedefi üreticiden aldığı kaliteli zeytinyağını güvenli şekilde tüketiciyle buluşturmaktır." - İZMİR

Kaynak: AA

Tariş Zeytin, Zeytinyağı, Zeytin, Tariş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TARİŞ, 2023-2024 Sezonu Zeytinyağı Alım Fiyatını Açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Akşener'den Blinken ziyareti sonrası iktidara çağrı: Sakın ola daha önce yediğiniz kazığı bir kez daha yemeyin
11:19 Avustralya'da internet kesintisi! Sağlık, ulaşım ve ödeme sistemlerinde aksama yaşanıyor
11:09 Yükselişini sürdüren dolar 28,52'den işlem görüyor
10:42 Fenomen Şulemsi ve eşinin estetiksiz halleri ağızları açık bıraktı
10:39 Petrol fiyatları son 3,5 ayın en düşük seviyesini gördü! Akaryakıta indirim bekleniyor
10:35 Mesut Özil'in babasından bomba itiraf: Almanya Milli Takımı için onu ikna ettim
10:33 İsrail askerinin Filistinli kız çocuğuna taciz edercesine üst araması
10:15 Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Sıcaklıklar yarın 10 derece birden düşecek
10:14 Yargı'dan olaylı şekilde ayrılan Mehmet Yılmaz Ak, yeni dizisinde Demet Evgar'la başrol oynayacak
10:13 Memleketi Manisa'ya giden Özgür Özel, "Her şey onun telefonuyla başladı" dediği ismi ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2023 11:50:40. #1.12#
SON DAKİKA: TARİŞ, 2023-2024 Sezonu Zeytinyağı Alım Fiyatını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement