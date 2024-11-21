TARSİM Bilgilendirme Toplantısı Trakya'da - Son Dakika
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Ekonomi

TARSİM Bilgilendirme Toplantısı Trakya'da

TARSİM, Trakya Birlik ev sahipliğinde tarım sigortaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

21.11.2024 09:46
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Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Trakya Birlik ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki heyet, Edirne'de, Trakya Birlik'in ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç ve Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen de toplantıda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız, tüm Türkiye'de olduğu gibi Trakya üreticisinin beklentilerini de yakından takip ettiklerini belirterek, ayçiçeği ürününün, yüzde 70 Devlet prim desteği ile kuraklık başta olmak üzere, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinin neden olduğu verim kaybına karşı "Köy Bazlı Verim Sigortası" kapsamına alınacağını ifade etti.

Sistemin yaygınlaştırılması ve üretici memnuniyetinin artırılması yönünde sigorta şirketleri ile paydaş kurumların önemli bir rol üstlendiğine değinilen toplantıda, katılımcılardan gelen sorular da yanıtlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TARSİM Bilgilendirme Toplantısı Trakya'da - Son Dakika

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