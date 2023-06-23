Tarsus Belediyesi, Hijyenik Ortamda Üretilen 210 Gramlık Ekmekleri 3 TL'ye Vatandaşlara Ulaştırıyor - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi, Hijyenik Ortamda Üretilen 210 Gramlık Ekmekleri 3 TL'ye Vatandaşlara Ulaştırıyor

23.06.2023 20:29

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Halk Ekmek Fırını'nda hijyenik ortamda üretilen 210 gramlık ekmekleri, artan maliyetlere rağmen 3 TL'ye vatandaşlara ulaştırdıklarını açıkladı. Belediye, askıda ekmek uygulaması ve glütensiz ekmek üretimi ile halka destek oluyor. Kemal Paşa Mahallesi'nde inşaatı devam eden ikinci fırın ile ucuz ekmek fiyatı dolayısıyla oluşan kuyrukların önüne geçmeyi hedefliyor.

Tarsus Belediyesi, vatandaşları ucuz ekmekle buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Halk Belediyenin Ekmek Fırını'nda devam eden askıda ekmek uygulaması ve glütensiz ekmek üretimi ile halka destek olunuyor. Türkiye genelinde ekmek fiyatları 5 ila 10 lira arasında değişiklik gösterirken Tarsuslular, sofralarına 210 gram ekmeği 3 liradan taşıyor.

İKİNCİ FIRINI YAPIYORLAR

Tarsus'ta ucuz ekmek fiyatı dolayısıyla oluşan ekmek kuyruklarının önüne geçmek için Kemal Paşa Mahallesi'nde ikinci fırının inşaat çalışmaları da sürüyor.

Tarsus Belediyesi, 3 TL'ye ekmek satışı yapıyor

"ATTIĞIMIZ HER ADIM HALKIMIZ İÇİN"

Tarsus'ta uygun fiyatlı ekmeği vatandaşlara ulaştırdıklarını belirten Başkan Bozdoğan, "Halk Ekmek Fırını'mızda hijyenik ortamda üretilen 210 gramlık ekmekleri, vatandaşlarımızın sofrasına, artan maliyetlere rağmen 3 TL'ye taşıyoruz. Ekmek fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Tüm bunlara rağmen fiyatların artışının başladığı ilk günden bu yana ekmek satışımızı her daim halkımızın cebine nasıl destek olabiliriz diye planladık. Dar gelirli vatandaşlarımıza, askıda ekmek uygulamamız sayesinde ücretsiz ekmek dağıtıyoruz. Glüten sorunu yaşayan vatandaşlarımıza da glütensiz ekmeklerimiz ulaştırılıyor. Bizim attığımız ve atacağımız her adım, halkımıza destek olmak için." dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Ekonomi Tarsus Belediyesi, Hijyenik Ortamda Üretilen 210 Gramlık Ekmekleri 3 TL'ye Vatandaşlara Ulaştırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus Belediyesi, Hijyenik Ortamda Üretilen 210 Gramlık Ekmekleri 3 TL'ye Vatandaşlara Ulaştırıyor - Son Dakika
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