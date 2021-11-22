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TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız - Son Dakika

TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız

22.11.2021 10:18

Fas, Cezayir, Ruanda ve Nijerya'dan sonra bir Afrika ülkesi daha savaş meydanlarında fırtına gibi esen Bayraktar TB2'lere talip oldu. Nijer de El Kaide ve DEAŞ gibi örgütlere karşı mücadelesini Türk SİHA ve zırhlı araçları ile verecek. Nijer'in Türkiye'den SİHA, eğitim uçağı ve zırhlı araç satın alma planları devlet yetkilileri tarafından da teyit edilirken, "Terör örgütlerini Türk SİHA'larıyla vuracağız" çıkışında bulundukları öğrenildi.

Türkiye, Nijer'e Bayraktar TB2 SİHA, eğitim uçağı HÜRKUŞ ve zırhlı araçlar satma konusunda anlaşma sağladı. Nijer'in SİHA, eğitim uçağı ve zırhlı araçları komşu ülke Mali'den gelip saldırılar düzenleyen El-Kaide ve DEAŞ militanlarına karşı kullanması bekleniyor.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNDE SAVUNMA SANAYİ İHALELERİ DE GÜNDEME GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile telefonda yaptığı görüşmede bu ülke ile yapılan savunma sanayi ihaleleri de gündeme geldi.

ERDOĞAN: TB2 SİHA'LAR SAYESİNDE ASKERİ KAPASİTENİZ ARTACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından önceki gün yapılan açıklamada, söz konusu görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konular ele alındığı belirtilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Nijer'in Türkiye'den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini artıracağını dile getirdiği aktarılmıştı.

YETKİLİLER SATIN ALMA PLANINI TEYİT ETTİ

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Nijerli yetkililer, bu ülkenin Türkiye'den SİHA, eğitim uçağı ve zırhlı araç satın alma planlarını teyit etti. Yetkililerin "DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerini Türk SİHA'larıyla vuracağız" çıkışında bulundukları öğrenildi.

TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız

El Kaide, Türk, DEAŞ, SİHA, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız - Son Dakika
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