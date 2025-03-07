TCMB Enflasyon Beklentileri Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Enflasyon Beklentileri Düştü

TCMB anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,04'e geriledi. GSYH büyüme beklentisi ise %3,1.

07.03.2025 11:04
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı Mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyon (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,30 iken bu anket döneminde yüzde 28,04 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı Mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,30 iken, bu anket döneminde yüzde 28,04 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,26 iken, bu anket döneminde yüzde 24,55 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,26 ve yüzde 17,06 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,85 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 33,80 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 36,58 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 9,68'inin beklentilerinin yüzde 19,00 –21,99 aralığında, yüzde 32,26'sının beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 45,16'sının beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,48 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 31,72 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 27,38 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,79'unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 32,14'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 30,36'sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlendi.

Katılımcıların faiz beklentisi yüzde 42,33 oldu

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,79 iken, bu anket döneminde yüzde 42,33 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 42,50 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 42,89 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,96 TL iken, bu anket döneminde 44,42 TL olarak gerçekleşti.

GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,1 oldu

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 oldu. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 4,0 olarak gerçekleşti.

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Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Enflasyon Beklentileri Düştü - Son Dakika

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