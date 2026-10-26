Türk futbolunda yabancı kuralı değişiyor! Türk devletlerinden gelenler yerli sayılacak - Son Dakika
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Türk futbolunda yabancı kuralı değişiyor! Türk devletlerinden gelenler yerli sayılacak

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Türk futbolunda yabancı kuralı değişiyor! Türk devletlerinden gelenler yerli sayılacak
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk devletleri arasında futbolcuların karşılıklı olarak yabancı değil, yerli statüsünde değerlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu. Zorlu, Türk dünyasında ortak bir futbol ekosistemi oluşturulacağını ve iki yılda bir Türk Devletleri Futbol Kupası düzenlenmesinin planlandığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi öncesinde parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, Türk futbolundaki yabancı oyuncu statüsünü yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

TÜRK DEVLETLERİNDEN GELEN FUTBOLCULAR YERLİ SAYILACAK

Türk devletlerinin futbol federasyonlarının geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde bir araya geldiğini belirten Zorlu, ülkeler arasında futbolcuların karşılıklı olarak yerli statüsünde değerlendirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Yeni uygulamayla Türk devletleri arasındaki futbolcu hareketliliğinin artırılması ve yetenekli oyuncuların farklı liglerde daha fazla fırsat bulması amaçlanıyor.

KÜRŞAD ZORLU'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Zorlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbol federasyonlarımız geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde bir zirve gerçekleştirdi. Bu zirveyle birlikte Türk devletlerimizde futbolcularımız karşılıklı olarak artık yabancı değil, yerli statüsünde sayılacaklar. Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacaklar. Büyük yeteneklerimizi karşılıklı olarak ülkelerimize kazandıracağız."

TÜRK DEVLETLERİ FUTBOL KUPASI DÜZENLENECEK

Zorlu, futbol alanındaki iş birliğinin yalnızca oyuncu statüsüyle sınırlı kalmayacağını da belirtti. Türk devletleri arasında iki yılda bir düzenlenmesi planlanan Türk Devletleri Futbol Kupası ile ülkelerin futbol alanındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN UYGULANACAK?

Zorlu'nun açıklamasıyla Türk devletlerinden gelen futbolcuların yerli statüsünde değerlendirilmesine yönelik önemli bir adım duyurulmuş oldu. Ancak uygulamanın hangi tarihte başlayacağı, hangi ülkeleri kapsayacağı ve Türkiye'deki liglerin yabancı oyuncu kontenjanına nasıl yansıyacağı konusunda henüz ayrıntılı bir takvim açıklanmadı.

Kürşad ZorluAK PartiFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Zaur Ali Zaur Ali:
    çok güzel bir fikir . devamını bekliyoruz 2 0 Yanıtla
  • Ararat Arat Ararat Arat:
    80 milyonluk ülkede yerli futbolcu bitti yazık yabancılar yüzünde milli takımda oynayacak futbolcu kalmadı 0 0 Yanıtla
    Savaş Özcan Savaş Özcan:
    Onlar yabanci mi? 0 0
  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    Bırakın bu saçmalıkları, onlar sizi istemiyor ama siz zorla Türk Türk deyip içişlerine karışıyorsunuz, hayret bir şey 0 0 Yanıtla
  • Fatih4510 Fatih4510:
    Yerli ve milli..... 0 0 Yanıtla
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