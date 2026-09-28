TDT ülkelerinin ticaret hacmi 1,27 trilyon dolara ulaştı, GSYH 2,4 trilyon doları aştı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ve gözlemci ülkelerin geçen yıl toplam ticaret hacmi 1,27 trilyon dolara ulaşırken, toplam gayrisafi yurt içi hasılası 2,4 trilyon doları aştı.

AA muhabirinin, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından yayımlanan Türk Devletleri Dergisi'nin 7. sayısından derlediği bilgilere göre, teşkilat bünyesinde ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi, üye ülkeler arasındaki ticaretin artırılması ve bölgenin küresel ticaretteki konumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekonomik iş birliğinin teşkilatın temel misyonlarından biri olmaya devam ettiğinin belirtildiği dergide, hizmetler ve yatırımların kolaylaştırılmasına ilişkin kapsamlı anlaşmaya yönelik müzakereler, ekonomik entegrasyonun artırılmasında öne çıkan çalışmalar arasında gösteriliyor.

Dergide, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin 2025'te toplam ticaret hacminin 1,27 trilyon dolara ulaştığı ve toplam gayrisafi yurt içi hasılasının 2,4 trilyon doları aştığı belirtildi.

Bölge içi ticaretin henüz hedeflenen derinliğe ulaşmadığına işaret edilen çalışmada, bu açığın kapatılması amacıyla ekonomik entegrasyonu ve ülkelerin ortak küresel rekabet gücünü artıracak mekanizmalar üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Türk dünyası, geçen yıl yüzde 6,86'lık ortalama büyüme oranına ulaştı

TDT ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyon, bölgesel rekabet gücü ve bağlantısallığı artırmaya yönelik girişimlerle güçlenirken, merkez bankalarından yeşil finansa, mali istihbarattan rekabet otoritelerine uzanan iş birlikleri sürdürülebilir büyüme ve bölgesel yatırımlar için yeni alanlar açıyor.

Türk dünyasının geçen yıl yüzde 6,86'lık ortalama büyüme oranına ulaştığı ve bunun küresel ortalamanın iki katından fazla olduğunun belirtildiği çalışmada, bölgenin güçlü ekonomik performansına işaret ediliyor.

Dergide, Türk Devletleri Teşkilatı içi ticaretin artırılması, yatırım ve iş ortamının geliştirilmesi, bağlantısallığın güçlendirilmesi, ticaret engellerinin azaltılması, KOBİ'lerin desteklenmesi ve sınır ötesi ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik adımların önemine işaret ediliyor.

Büyük altyapı projeleri, Türk devletlerinin küresel ticaret akışlarındaki stratejik rolünü artırıyor

TDT ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonun önemli ayaklarından birini de ulaştırma altyapısının geliştirilmesi oluşturuyor. Çalışmada, Orta Koridor'un Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan güvenilir, verimli ve güvenli bir güzergah olarak stratejik öneminin arttığı vurgulanıyor.

Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Zengezur Koridoru gibi büyük altyapı projelerinin bölgenin bağlantısallığını güçlendirdiğine ve Türk devletlerinin küresel ticaret akışlarındaki stratejik rolünü artırdığına dikkati çekiliyor.

Koridordan daha fazla yararlanılması için ulaştırma ve gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesinin kritik önem taşıdığına işaret edilen dergide, yapay zekanın ulaştırma ve gümrük sistemlerine entegre edilmesiyle tahmine dayalı lojistik, otomatik risk yönetimi ve daha kesintisiz sınır işlemlerine geçilmesinin önemine vurgu yapılıyor.

Ekonomik entegrasyonda dijital bağlantılar da giderek önem kazanıyor

Çalışmada, ekonomik entegrasyonun yalnızca fiziki ulaştırma altyapısıyla sınırlı olmadığı, dijital bağlantıların da giderek önem kazandığı belirtiliyor.

Azerbaycan ile Kazakistan arasında Hazar Denizi'nin altından kurulması planlanan fiber optik hattının Dijital İpek Yolu'nun önemli parçalarından biri olduğu belirtilen dergide, projenin Türk dünyasında dijital bağlantının ve ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesine katkı sağlamasının beklendiği kaydediliyor.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türk dünyasını yalnızca Doğu ile Batı arasında bir ulaştırma ve ticaret koridoru olarak değil, teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşüm açısından da daha güçlü bir ekonomik merkez haline getirmeyi amaçladığının altı çiziliyor.