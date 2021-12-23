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"Tedarikçiler fiyatlarını geri çekmek durumunda kalacak" - Son Dakika

"Tedarikçiler fiyatlarını geri çekmek durumunda kalacak"

23.12.2021 12:44
"Tedarikçiler fiyatlarını geri çekmek durumunda kalacak"

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, dövizin düşmesiyle birlikte hammadde fiyatlarının da azalacağını belirterek, "Dövize bağlı farklı girdilerin, ürün maliyetine yansımaları hemen olmayabilir, ama tedarikçiler rekabetçi piyasa ortamında fiyatlarını geri...

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, dövizin düşmesiyle birlikte hammadde fiyatlarının da azalacağını belirterek, "Dövize bağlı farklı girdilerin, ürün maliyetine yansımaları hemen olmayabilir, ama tedarikçiler rekabetçi piyasa ortamında fiyatlarını geri çekmek durumunda kalacaktır" dedi.

Seyhan, yaptığı açıklamasında, herkesin kafasının ürün fiyatlarında gerileme olup olmayacağı konusunda karışık olduğunu aktardı. Piyasa ortamında geri çekilen fiyatların fırsatçıların işine gelmeyeceğini vurgulayan Seyhan, "Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı. Açıklama sonrasında Türk Lirası'nın değer kazanması piyasalarda bir güven sağladı. Şimdi herkesin aklında kalıplaşmış soru 'Madem döviz düştü, ürün fiyatları da geri gelir mi?' Elbette geri gelecektir. Özellikle yerli hammadde kullanan üreticiler fiyatlarını bu hafta itibariyle geriye doğru güncellemelidir. Dövize bağlı farklı girdilerin, ürün maliyetine yansımaları hemen olmayabilir ama tedarikçiler rekabetçi piyasa ortamında fiyatlarını geri çekmek durumunda kalacaktır. Tabi ki bu durum fırsatçı simsarların işine gelmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Üretim ve ihracatın yükseleceği bir istikrarlı Türkiye Ekonomi Model'ini destekliyoruz"

İhracatçıların mutlaka devlet desteklerini takip etmesi, ülkeye ve kendisine fayda sağlayacağı her fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirten Başkan Seyhan, yeni ekonomi modelini desteklediklerini şu ifadelerle kaydetti:

"İş insanları toplulukları başka devletlere bağlı değillerse Türkiye Cumhuriyeti devlet politikalarına güvenmek ve üyelerini de güvendirmek durumundadır. Ülkemizde yatırımların durmayacağı, istihdamın artacağı, üretimin ve ihracatın yükseleceği bir istikrarlı Türkiye Ekonomi Model'ini tabii ki destekliyoruz." - ESKİŞEHİR

Tedarikçiler fiyatlarını geri çekmek durumunda kalacak

Türk Lirası, Eskişehir, Türkiye, Seyhan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Tedarikçiler fiyatlarını geri çekmek durumunda kalacak' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Tedarikçiler fiyatlarını geri çekmek durumunda kalacak" - Son Dakika
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