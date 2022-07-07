Tekirdağ'da 6 bin yıllık ata tohumları hasat edildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 6 bin yıllık ata tohumları hasat edildi

07.07.2022 12:38
Tekirdağ'da 6 bin yıllık ata tohumları hasat edildi

Tekirdağ'da 60 dönümlük alana ekilen 6 bin yıllık ata tohumlarından olan kunduru cinsi buğdayın hasadı yapıldı.

Tekirdağ'da 60 dönümlük alana ekilen 6 bin yıllık ata tohumlarından olan kunduru cinsi buğdayın hasadı yapıldı.

Kapaklı Belediyesi iştiraki Kentaş tarafından 60 dönümlük alana ekilerek yetiştirilen kunduru cinsi ata tohumlarının hasadı yapıldı. İki ton tohumdan 25 ila 30 ton arası ürün elde edilirken, tohumların hibrit olmaması sayesinde hasat edilen ürünlerden ayrılacak tohumluk buğday ile ata tohumlarının çoğaltılarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. - TEKİRDAĞ

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Geçmişi 7 bin yıla dayanan ata tohumunda hasat Geçmişi 7 bin yıla dayanan ata tohumunda hasat Tekirdağ'da buğday hasadı sürüyor Tekirdağ'da buğday hasadı sürüyor
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da 6 bin yıllık ata tohumları hasat edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 6 bin yıllık ata tohumları hasat edildi - Son Dakika
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