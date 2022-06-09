Rehberler, Bulgar ve Yunan turistler için 4 dilde baskılı tişörtlerle sahaya indi - Son Dakika
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Rehberler, Bulgar ve Yunan turistler için 4 dilde baskılı tişörtlerle sahaya indi

09.06.2022 13:01

Rehberler, Bulgar ve Yunan turistler için 4 dilde baskılı tişörtlerle sahaya indi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yabancı turistlerin esnaflarla daha rahat iletişim kurabilmeleri için 30 rehber 4 dilde baskılı tişörtlerle sahaya indi.

Rehberler, Bulgar ve Yunan turistler için 4 dilde baskılı tişörtlerle sahaya indi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yabancı turistlerin esnaflarla daha rahat iletişim kurabilmeleri için 30 rehber 4 dilde baskılı tişörtlerle sahaya indi.

Süleymanpaşa Belediyesi, 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali dolayısıyla 1 Haziran-14 Temmuz tarihlerini de içerisine alan 6 haftalık süreçte, çarşı esnafına destek olmak amacıyla 'Cadde ve Pasaj İndirim Günleri' etkinliği çerçevesinde yabancı turistleri de kente çekmek amacıyla Balkanlara açılan sınır kapılarında bilgilendirme çalışması yapmıştı. Çalışma sonrasında Yunan ve Bulgar turistler kente gelmeye başlarken, yabancı turistlerin esnaflarla daha rahat iletişim kurabilmeleri için 30 rehber 4 dilde baskılı tişörtleri giyerek sahaya indi.

Süleymanpaşa'da ki tüm otellerin şuan itibarı ile dolduğunu ifade eden Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Bu gönüllü arkadaşlarımız, bu genç kardeşlerimiz festival boyunca Cuma, Cumartesi, Pazar günleri özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizle, esnafımız arasında tercümanlık yapacaklar. Allah nasip ederse biz 2 buçuk milyon vatandaşımızı, 2 buçuk milyon insanı Süleymanpaşa'da ağırlamak istiyoruz. Bunların büyük bir bölümü de biliyorsunuz şuan Süleymanpaşa'da hiçbir otelde yer kalmadı. Yurt dışından ciddi misafir akınımız var. Esnafımızın biraz daha satışlarını yaparken kolay irtibat kurabilmeleri ile ilgili gençlerimiz ile bir irtibata geçtik, gönüllülük esasına dayalı bize yardımcı olur musunuz dedik, onlarda koşa koşa geldiler. Allah nasip ederse Yunanca, Bulgarca ve İngilizce boyutunda tercümanlık yapacaklar. Yaklaşık 30 genç kardeşimiz bu projede görev alıyor. Hem lise öğrencilerimiz hem üniversite öğrencilerimiz var, İlçemize yakışır güzel bir organizasyon olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Rehberler, Bulgar ve Yunan turistler için 4 dilde baskılı tişörtlerle sahaya indi
Rehberler, Bulgar ve Yunan turistler için 4 dilde baskılı tişörtlerle sahaya indi
Rehberler, Bulgar ve Yunan turistler için 4 dilde baskılı tişörtlerle sahaya indi
Rehberler, Bulgar ve Yunan turistler için 4 dilde baskılı tişörtlerle sahaya indi
Rehberler, Bulgar ve Yunan turistler için 4 dilde baskılı tişörtlerle sahaya indi
Rehberler, Bulgar ve Yunan turistler için 4 dilde baskılı tişörtlerle sahaya indi
Rehberler, Bulgar ve Yunan turistler için 4 dilde baskılı tişörtlerle sahaya indi
Rehberler, Bulgar ve Yunan turistler için 4 dilde baskılı tişörtlerle sahaya indi
Rehberler, Bulgar ve Yunan turistler için 4 dilde baskılı tişörtlerle sahaya indi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rehberler, Bulgar ve Yunan turistler için 4 dilde baskılı tişörtlerle sahaya indi - Son Dakika

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