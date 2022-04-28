TEKNOFEST Karadeniz'deki yarışmalarda 500 binden fazla yarışmacı mücadele edecek - Son Dakika
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TEKNOFEST Karadeniz'deki yarışmalarda 500 binden fazla yarışmacı mücadele edecek

28.04.2022 11:06
TEKNOFEST Karadeniz'deki yarışmalarda 500 binden fazla yarışmacı mücadele edecek

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde bu yıl 40 ana yarışma, 99 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara 149 binin üzerinde takım, 500 binin üzerinde yarışmacı rekor bir katılımla başvuruda bulundu.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde bu yıl 40 ana yarışma, 99 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara 149 binin üzerinde takım, 500 binin üzerinde yarışmacı rekor bir katılımla başvuruda bulundu.

TEKNOFEST açıklamasına göre, başvuru süreci devam eden yarışmaların da tamamlanmasıyla birlikte rekorunu tazeleyecek olan TEKNOFEST, Teknoloji Yarışmalarıyla 5. yılında da hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine sahne olmaya devam ediyor.

Her yıl bir önceki yıla göre katlanarak büyüyen bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen Teknoloji Yarışmaları 2018 yılında ilk kez düzenlenmiş ve 14 farklı kategorideki teknoloji yarışmalarına 4 bin 333 takım başvuruda bulunmuştu. 2019 yılında 19 farklı kategorideki teknoloji yarışmasına 17 bin takım, 2020 yılında da 21 teknoloji yarışmasına 20 bin 197 takım başvuru yapmıştı. 2021 yılında ise 35 farklı kategorideki teknoloji yarışmasına 45 bin takım başvuruda bulunmuş ve TEKNOFEST kendi rekorunu kırmıştı. Bu yıl ise hem teknoloji yarışması sayısı hem de yüzde 231 artış yaşanan ve henüz başvuru süreçleri tamamlanmayan yarışmalara rağmen TEKNOFEST, tüm zamanların en büyük başarısını elde etti.

Yarışmalara teknoloji meraklısı tüm gençler katılabiliyor

TEKNOFEST Karadeniz kapsamında Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları arasında roketten otonom sistemlere, tarımdan su altı sistemlerine, insansız hava araçlarından yapay zekaya kadar teknolojinin her alanında yarışma bulunuyor. 2021 yılından farklı olarak bu yıl Hyperloop Geliştirme Yarışması, Dikey İnişli Roket Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmaları ve Çip Tasarım Yarışması ilk kez düzenleniyor. Teknoloji yarışmalarına ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil teknoloji meraklısı tüm gençler katılabiliyor.

Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl 12 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği, TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 milyon TL'nin üzerinde ödül veriliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında milli mücadelenin başladığı şehir Samsun'da, Çarşamba Havalimanında düzenlenecek. Samsun merkezli olarak Karadeniz'de gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2022 heyecanına ortak olmak için birbirinden farklı teknoloji yarışmalarına "https://teknofest.org/tr/competitions/" adresinden başvurulabiliyor.

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Onlar yerli ve milli hava araçlarını herkesten önce gökyüzü ile buluşturuyor Onlar yerli ve milli hava araçlarını herkesten önce gökyüzü ile buluşturuyor

Havacılık, Karadeniz, Türkiye, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST Karadeniz'deki yarışmalarda 500 binden fazla yarışmacı mücadele edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEKNOFEST Karadeniz'deki yarışmalarda 500 binden fazla yarışmacı mücadele edecek - Son Dakika
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