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Teknoloji hisselerindeki satış dalgası Elon Musk'ın 15 milyar dolar kaybetmesine sebep oldu - Son Dakika

Teknoloji hisselerindeki satış dalgası Elon Musk'ın 15 milyar dolar kaybetmesine sebep oldu

05.12.2021 13:49

Teknoloji hisselerindeki satış dalgası Tesla'nın patronu Elon Musk'a pahalıya patladı. Cuma günkü kapanış itibarıyla Musk'ın serveti 15 milyar dolar eridi.

Teknoloji hisselerinde enflasyon endişeleri ve sıkılaşma mesajlarının etkisiyle yaşanan sert düşüşün ardından ABD'li teknoloji patronlarının servetlerinde erime yaşandı. Cuma günü kapanışı itibariyle Tesla'nın patronu Elon Musk'ın servetinde 15,2 milyar dolarlık düşüş kaydedildi. Bunun ardından Elon Musk'ın toplam serveti 268,9 milyar dolara geriledi.

MUSK'IN SERVETİ YİNE DE YÜZDE 72 ARTTI

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın serveti buna rağmen bu yıl yüzde 72 arttı. Benzer şekilde Jeff Bezos'un serveti de Amazon hisselerindeki yüzde 1,4 düşüşün etkisiyle 2,7 milyar dolar eridi.

MUSK HİSSELERİNİ SATMAYA DEVAM EDİYOR

Musk vergi yükümlülüklerini karşılamak Tesla hisselerinde satışlarına devam ediyor. Musk 1,01 milyar dolarlık daha Tesla Inc. hissesi sattı ve böylece elektrikli otomobil üreticisindeki payının yüzde 10'unu satma şeklindeki hedefine biraz daha yaklaştı.

10,9 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ YAPTI

Bu satışlardan elde edilen gelir, Musk'ın 2,1 milyon adet opsiyon kullanımından ortaya çıkan vergi yükümlülüğünü yerine getirmesine yardımcı oluyor. Böylelikle Musk, 6 Kasım'da Twitter'da Tesla'daki hissesinin yüzde 10'luk kısmını satıp satmama konusunda düzenlediği anketten bu yana 10,9 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmiş oldu. Musk'ın, sahip olduğu kullanılabilir opsiyonlar dikkate alındığında daha da fazla hisse satması gerektiği belirtiliyor.

Teknoloji hisselerindeki satış dalgası Elon Musk'ın 15 milyar dolar kaybetmesine sebep oldu

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Son Dakika Ekonomi Teknoloji hisselerindeki satış dalgası Elon Musk'ın 15 milyar dolar kaybetmesine sebep oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Teknoloji hisselerindeki satış dalgası Elon Musk'ın 15 milyar dolar kaybetmesine sebep oldu - Son Dakika
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