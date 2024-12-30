Teknosa'dan İstanbul'a Yeni Dönüşüm

Ekonomi

Teknosa, 2024'ün son mağaza dönüşümünü İstanbul'da hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, Türkiye genelinde yenilediği mağazalarına İstanbul ArmoniPark Outlet Center'daki mağazasını da ekledi.

Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin ve İcra Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla açılışı yapılan mağaza, daha dijital ve konforlu bir deneyim anlayışıyla tüketicilere hizmet vermeye başladı. Teknoloji tutkunlarına her adımda daha kolay ve yenilikçi bir alışveriş deneyimi yaşatmak için yenilenen mağazada, telekom, bilgisayar, tablet, elektronik, küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünleri gibi geniş bir yelpazede binlerce seçenek sunuluyor.

Bu ay, Denizli Forum Çamlık Extra, Vadi İstanbul ve Malatya Park Extra mağazalarını da yenileyen Teknosa, 2025'te de mağazalarını dönüştürmeyi sürdürecek.