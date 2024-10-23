Temsa'nın İspanya'daki Satış Hedefi 200 - Son Dakika
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Ekonomi

Temsa'nın İspanya'daki Satış Hedefi 200

Temsa, 2024'te İspanya'da 164 araç satışı gerçekleştirdi, hedefi 200 araçla yılı tamamlamak.

23.10.2024 12:47
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Temsa Batı Avrupa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Uzunay, 2024'ün ilk 9 aylık sonuçlarına göre İspanya'da satışlarını 164'e yükselttiklerini ve hedeflerinin, seneyi 200'e yaklaşan satış adediyle tamamlamak olduğunu bildirdi.

Temsa'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa otobüs pazarının buluşma noktalarından FIAA 2024, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlendi. Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında faaliyet gösteren Temsa, Avrupa'nın farklı ülkelerinden otobüs üreticileri, bayileri ve tedarikçilerini bir araya getiren organizasyonda Adana'da üretip dünya ülkelerine ihraç ettiği 4 aracıyla yer aldı. HD, MD9 ve Prestij SX model araçlarının yanında Avrupa'nın ilk şehirler arası elektrikli otobüsü unvanına sahip LDSB E'yi de standında sergileyen Temsa, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Açıklamada etkinliğin basın günündeki konuşmasına yer verilen Temsa Batı Avrupa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Uzunay, Temsa'nın bugüne kadar dünyada 70 ülkeye 15 binden fazla araç ihraç ettiğinin altını çizdi.

Temsa olarak, sadece ihracatlarıyla değil, kurdukları bayi ve servis ağıyla da küresel ayak izlerini güçlendirdiklerini aktaran Uzunay, "Bugün 3 kıtadaki 22 ülkeye yaydığımız bayi ve servis ağımız, Temsa'nın özellikle Avrupa'daki hızlı büyümesinin en büyük itici güçlerinden biri." ifadelerini kullandı.

Uzunay, etkinliğe ev sahipliği yapan İspanya'nın Temsa'nın öncelikli pazarları arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda Temsa'nın İspanya'daki varlığını da her geçen yıl daha da güçlendiriyoruz. 2022 yılının tamamında İspanya pazarında satışlarımız 37 araç seviyesindeyken, 2024'ün ilk 9 aylık sonuçlarına göre bu bölgede satışlarımızı 164'e yükselttik. Hedefimiz seneyi 200'e yaklaşan bir satış adediyle tamamlamak. Bu da 2022 satışlarımıza göre 5 katın üzerinde bir artışa işaret ediyor. Bu başarının en büyün unsurlarından biri, iş kültürümüzde müşteriyi her zaman merkeze almamız. Bu performansı sürdürülebilir kılmak, tüm bu rakamların ötesinde Temsa'nın İspanya ve çevre pazarlardaki güçlü ayak izini kalıcı bir hale getirmek için, bayimizle birlikte satış sonrası hizmetlerimizi de sürekli olarak geliştiriyoruz."

"Mobilitenin elektrifikasyonu vizyonumuzla odağımız yeşil dönüşüm

İspanya'nın yanı sıra diğer Avrupa pazarlarında da Temsa olarak çok güçlü bir büyüme performansı ortaya koyduklarına işaret eden Uzunay, "Avrupa'da resmi verilerin açıklandığı ilk 6 aylık verilere göre, Avrupa genelindeki büyümemiz yüzde 169'u buldu. Yurt dışı pazarlardaki bu büyüme, Temsa'nın finansal sürdürülebilirliğinin ve bilanço kalitesinin de önemli unsurlarından biri. Temsa olarak, ABD ve Avrupa'daki kararlı büyümemizi önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. Konvansiyonel araçlarımızın yanında, 'mobilitenin elektrifikasyonu' vizyonumuzun bir uzantısı olan sıfır emisyonlu araçlarımızla, Avrupa'nın yeşil dönüşümünde söz sahibi üreticilerden biri olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Otomobil, İhracat, Ekonomi, İspanya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temsa'nın İspanya'daki Satış Hedefi 200 - Son Dakika

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