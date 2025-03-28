Terminalde 9 günlük tatil yoğunluğu başladı

BURSA - Ramazan Bayramı tatiline sayılı saatler kala Bursa Terminali'nde yoğunluk yaşanırken, otobüs firmaları ise talepleri ek seferlerle karşılamaya çalışıyor. 9 günü değerlendirmek isteyenlerin kimi memleketine kimi ise tatil için Akdeniz ve Ege sahillerine doğru yola çıktı.

Ramazan Bayramı tatilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 güne çıkarılmasıyla terminallerde hareketlilik başladı. 9 günü değerlendirmek isteyen aileler, akraba ziyaretlerinin yanı sıra tatil planlarını da aksatmadı. Bursa Otobüs Terminaline akın eden vatandaşların taleplerine yetişmek için ise otobüs firmaları ek seferler düzenledi. Memleket ziyaretlerinin yanı sıra, Akdeniz ve Ege kıyılarını da vatandaşların tercih ettiği gözlemlendi. Yaşanan yoğunluğun dönüşte de olabileceğini belirten firma yetkilileri, mağdur olunmaması için bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş için son günü beklememesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşların en çok yaşadığı bilet sorununa ise online olarak işlem yapmalarında fayda olacağına ifade eden Pamukkale Turizm Bursa Bölge Müdürü Hamit Ocak, "Bayram tatiline özel seferlerimiz ile de yolcularımızın yoğun istek ve taleplerini yerine getiriyoruz. Yeni güzergah ve seferlerimiz de eklenmeye devam ediyor. Beklediğimiz yolcu sayısına ulaştık. Şu anda düzenlediğimiz ek seferlere yolcu alıyoruz. Bayrama sayılı günler kaldı. Yolcularımız tatile Cuma günü itibariyle çıkmaya hazırlanıyor. Artık eskisi gibi terminallerde kalabalık olmuyor. Herkes biletini internet üzerinden alıyor. Biz de burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnternetten, uygulamamız üzerinden bilet satın almaları daha hızlı ve kolay oluyor" dedi.

Otobüslerin dolmasına yakın ek seferler düzenlediklerini belirten Ocak, "Vatandaşları mağdur etmemeye özen gösteriyoruz. Dönüşlerde de aynı şekilde ek seferlerimizi ayarlıyoruz. Ancak 1 gün önce dönüşler sağlanırsa, iyi olur. Son gün yine yoğunluk yaşanabilir. Biz firma olarak gelen konuklarımıza bütün Pamukkale konforunu sunuyoruz" diye konuştu.