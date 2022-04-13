TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak! - Son Dakika
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TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!

13.04.2022 11:13
TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek elektrik faturalarının yaz aylarında artacağına dikkat çekti. Palandöken yaşanan durumu "Esnaf tabelasını yakamayacak duruma gelecek. Fırınları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak. Zorluk daha yeni başlıyor. Havalar ısınsın siz o zaman görün" sözleriyle özetledi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 700 TL elektrik faturası gelen bakkalın faturasının son zamlarla 1800-2000 TL'ye çıktığını vurgulayarak "Asıl bu aydan sonra yüksek faturaları göreceğiz. Esnaf zaten faturaları ödeyemiyor" dedi.

Türkiye'deki 2.5 milyon esnafın, direkt 7 milyon 500 bin kişiye istihdam sağladığını vurgulayan Palandöken, "Açılan işyeri iki yıl dayanıyor. Aynı dükkân 10 kere devrediliyor. Her gün devren kiralık, devren satılık lokanta, bakkal görüyoruz. Zaten 4-5 ayda da kapıya kilit vuruyorlar. Bu işin sürekliliği kalmadı" ifadesini kullandı.

Adım atılmazsa, esnafa destekler sunulmazsa yarın diğer gün mahallede, sokakta esnaf kalmayacağına dikkat çeken Palandöken, kuru temizlemecilerin tek elde toplandığını, terzi ve manavın hiç kalmadığını, bakkalların da kapıya kilit vurduğunu aktardı.

BAKKALLAR KAPANIYOR, TERZİ-MANAV KALMADI

Perakende Yasası mutlaka çıkarılması gerektiğini, kredi destekleri artarak sürmesi gerektiğine belirten Palandöken önerilerine şöyle devam etti:

"Hibe krediler verilmeli. Bağ-Kur primleri çok yüksek ve 9 bin 100 iş gününde emekli olabiliyor, buradaki haksızlıklar giderilmeli. Yoksa yarın diğer gün mahallenizde esnaf kalmayacak. Kuru temizlemeciler tek elde toplanıyor. Bakkallar kapanıyor. Terzi ve manav hiç kalmadı. Bakkal dükkânını kapatıyor kasabın yanında tezgâhtar oluyor."

Palandöken yaz aylarının ise esnaf için daha korkutucu geçeceğine dikkat çekti ve şöyle konuştu:

YAZ AYLARINDA KLİMALAR, BUZDOLAPLARI NEDENİYLE FATURALAR ARTACAK

"Yaz aylarında klimalar devreye girecek, dolaplar daha fazla çalışacak. Su pompaları devreye girecek. Faturaları daha da artacak. Esnaf eleman çıkarmak zorunda kalıyor. Işığını bile yakmıyor. Kuaförler eskiden ışıl ışıldı. Şimdi neredeyse karanlıkta çalışıyor. Esnaf tabelasını yakamayacak duruma gelecek. Fırınları, dolapları, buzlukları, reyonları, klimaları, tabelaları, pervaneleri, ütüleri, berber ve kuaförlerin kullandığı cihazlar ile daha yüzlerce farklı meslekte kullanılan elektrikli cihazlar esnaf ve sanatkârlarımızın olmazsa olmazı. Şimdi yaz gelirken dondurma bile satmaktan vazgeçen bakkal esnafımız, serinletici pervanelerini çalıştırmayan kafe restoran işletmecilerimiz gibi birçok farklı sektörde esnafımız bu elektrik faturalarından mustarip. Burada yapılması gereken kuralların konulması. Bize gölge etmesinler başka nimet istemeyiz. Biz kendimiz ayakta kalmaya çalışırız. Bir taraftan değil ki her taraftan üstümüze geliyorlar."

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Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı'ndan 'imdat' çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak! - Son Dakika


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