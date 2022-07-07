TESK Başkanı Palandöken: "Kör bıçaklar hem paramızı hem de deriyi zayi eder" - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken: "Kör bıçaklar hem paramızı hem de deriyi zayi eder"

07.07.2022 11:42
TESK Başkanı Palandöken: "Kör bıçaklar hem paramızı hem de deriyi zayi eder"

Kurban kesiminde kurbanların ziyan olmaması için kullanılacak bıçakların kör olmaması gerektiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hem kurbana eziyet etmemek hem de derileri ziyan etmemek için kurban kesilen bıçakların kör...

Kurban kesiminde kurbanların ziyan olmaması için kullanılacak bıçakların kör olmaması gerektiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hem kurbana eziyet etmemek hem de derileri ziyan etmemek için kurban kesilen bıçakların kör olmaması çok önemli. Merdiven altı uzak doğu ucuz bıçaklarından kesinlikle kullanılmamalı" dedi.

Kurban derilerinin ülke ekonomisine katkısına değinen TESK Genel Başkanı Palandöken, deri sanayiinde yıllık ortalama olarak 6 milyon büyükbaş, 50 milyon küçükbaş hayvan derisine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Kurban Bayramı'nın bu sektör için ayrı bir önem ifade ettiğini belirten Palandöken, "Yıllık deri ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu oluşturan kurbanlarımızın ekonomiye kazandırılması çok önemli. Tekstilden mobilyaya, ayakkabıdan cüzdan ve kemere kadar geniş bir kullanım alanıyla ülke ekonomisine yaklaşık 3 milyar TL'lik katkı payı oluşturuyor. Bu yılın ilk 4 ayında 690 milyon dolarlık ihracat yapan işlenmiş deri sektörümüzün hedefleri sekteye uğramamalı. Kurbanlarımızın derilerinin iyi korunması, kesilmesi, saklanması ihracat ve ithalatımız için çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"Deri aynı zamanda geri dönüşüm ürünüdür"

İşlenemeyen ham derilerin doğa için zararlı olduğunu aktaran Palandöken, "Derinin kesim, yüzüm ve korunması hem kolay bir alıcı bulması hem de ekonomiye kazandırılması için çok önemli. Ülkemizde kesilen hayvanların yüzde 30'unun derisi yanlış kesim ve iyi muhafaza edilmemekten kaynaklı israf ediliyor. Bu durum milli servetten yüzde 30'luk bir kayıp demek. Bu kaybın önüne geçmek için kurbanları keserken işi profesyonel ellere emanet etmek gerekli. Profesyonel ellere emanet edilen kurbanlar sayesinde çevre kirliliğinin de önüne geçilir. Deri katma değeri çok yüksek bir ham madde. Dış ticaret açığının kapanmasında önemli bir rol oynuyor. Güvenilir kasaplarımıza hayvanlarımızı emanet edebiliriz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Türkiye, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Kör bıçaklar hem paramızı hem de deriyi zayi eder' - Son Dakika

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