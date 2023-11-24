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TESK BAŞKANI PALANDÖKEN, YILBAŞINDAN BU YANA SİGARAYA 5 KEZ ZAM YAPILDIĞINI BELİRTEREK, ACİLEN ZAMLARIN DURDURULMASINI İSTEDİ - Son Dakika

TESK BAŞKANI PALANDÖKEN, YILBAŞINDAN BU YANA SİGARAYA 5 KEZ ZAM YAPILDIĞINI BELİRTEREK, ACİLEN ZAMLARIN DURDURULMASINI İSTEDİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yıl başından bu yana sigaraya 5 kez zam yapıldığını ve ocak 2023'te 29 TL olan bir sigaranın fiyatının 55 TL olduğunu belirterek "Sigaraya yapılan zam oranı yüzde 75'İ aştı. Acilen zamlar durdurulmalı" dedi.

TESK BAŞKANI PALANDÖKEN, YILBAŞINDAN BU YANA SİGARAYA 5 KEZ ZAM YAPILDIĞINI BELİRTEREK, ACİLEN ZAMLARIN DURDURULMASINI İSTEDİ
24.11.2023 - 15:05,  Güncelleme: 15:14
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yıl başından bu yana sigaraya 5 kez zam yapıldığını ve ocak 2023'te 29 TL olan bir sigaranın fiyatının 55 TL olduğunu belirterek "Sigaraya yapılan zam oranı yüzde 75'İ aştı. Acilen zamlar durdurulmalı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yıl başından bu yana sigaraya 5 kez zam yapıldığını ve ocak 2023'te 29 TL olan bir sigaranın fiyatının 55 TL olduğunu belirterek "Sigaraya yapılan zam oranı yüzde 75'İ aştı. Acilen zamlar durdurulmalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bugün yaptığı yazılı açıklamada, sigaraya yapılan zamlardan ve esnaf ile vatandaşı karşı karşıya getiren uygulamalardan şikayetçi oldu. Sigara firmalarının son günlerde esnafın talep ettiği miktarda sigara satışı yapmadıklarını ürünlerin orijinal paketlerinde değişime gidildiğini belirten Palandöken, "Sigara firmaları vatandaş ile esnafı karşı karşıya getiriyor. Artık esnafın talep ettiği miktarda sigara verilmiyor. Daha önce orijinal paketlerde 10 adet sigara bulunurken zam geçiş döneminde paketlerin sayısı 5'e kadar düşürüldü. Ocak 2023 tarihinde 29 TL olan bir sigaranın bugün 55 TL oldu ve bugüne kadar 5 kez zam yapıldı ve zam oranı yüzde 75'İ aştı" dedi.

"ZAMLAR ARTTIKÇA KAÇAK ARTIYOR. DEVLETİN 100 MİLYAR LİRA VERGİ KAYBI VAR"

Acilen zamların durdurulmasını isteyen Palandöken, şunları ifade etti:

"Sigaraya zam yapıldıkça kaçak oranı artıyor. Şu an yüzde 20 oranında sigara kaçağı var. Bu kaçaktan dolayı devletin 100 milyar vergi kaybı var. Çünkü zamlar arttıkça kaçak artıyor. Sigara firmaları zam yapacakları zaman ürün satış adetinde kısıtlamaya giderek esnaf ile vatandaşı karşı karşıya getiriyorlar. Bu konuda Rekabet Kurumu'nun uygulamaları ve Ticaret Bakanlığı'nın yapacağı yeni bir düzenlemeyle ticaretteki bu sınırlamanın önüne geçmeli."

Kaynak: ANKA

Bendevi Palandöken, Tesk, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK BAŞKANI PALANDÖKEN, YILBAŞINDAN BU YANA SİGARAYA 5 KEZ ZAM YAPILDIĞINI BELİRTEREK, ACİLEN ZAMLARIN DURDURULMASINI İSTEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TESK BAŞKANI PALANDÖKEN, YILBAŞINDAN BU YANA SİGARAYA 5 KEZ ZAM YAPILDIĞINI BELİRTEREK, ACİLEN ZAMLARIN DURDURULMASINI İSTEDİ - Son Dakika
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