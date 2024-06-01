TESK Başkanı: Ticari araçlara özel muayene sistemi oluşturulmalı - Son Dakika
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Ekonomi

TESK Başkanı: Ticari araçlara özel muayene sistemi oluşturulmalı

TESK Başkanı: Ticari araçlara özel muayene sistemi oluşturulmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari araçlara özel bir muayene sistemi oluşturulması gerektiğini ve ticari araç sahiplerine avantajlar ve indirimler sağlanarak maliyet yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirtti. Palandöken ayrıca, araç muayene ücretlerinde kredi kartı ile ödemelerdeki ek ücretin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

01.06.2024 09:34
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ticari araçlara özel bir muayene sistemi oluşturulmalı. Ayrıca ticari araç sahiplerine belirli avantajlar ve indirimler sağlanarak, onların maliyet yükü hafifletilmelidir" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Araç muayene ücretleriyle ilgili yazılı açıklamalarda bulundu. Palandöken, araç muayenesine yüksek meblağların vatandaşları zorladığını belirterek, ticari araçlar içinse özel araç muayene sistemi getirilmesi gerektiğini söyledi.

"Araç muayenelerinde kredi kartı ile ödemelerde kolaylık sağlanması gerekiyor"

Araç muayene ücretlerinde kredi kartı ile yapılan ödemelerdeki 'kredi kartı tahsilat farkı'nın kabul edilemez olduğunu söyleyen Palandöken, "Her yıl yükselen araç muayene ücretleri vatandaşın cebini zorlayınca talepler doğrultusunda artık kredi kartı ile ödenebiliyor. Ancak kredi kartı ile yapılan ödemelerde "Kredi kartı tahsilat farkı" adı altında 77 liralık bir ek ücret alınıyor. Zaten araç muayenesine yüksek meblağlar ödeyen vatandaşlar kartlı ödemelerde ek ücret istemiyor. Kredi kartı tahsilatı farkının vatandaştan tahsil edilmesi adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmıyor. Kredi kartı ile ödemelerde kolaylık sağlanması gerekirken bu şekilde bir zorluk çıkarılıyor. Ayrıca bu ek ücretin randevu alınırken belirtilmemesi ve vatandaşın bu durumu ödeme sırasında öğrenmesi beklenmedik bir mali yük getiriyor" dedi.

"Ticari araç sahiplerine belirli avantajlar ve indirimler sağlanarak, maliyet yükleri hafifletilmeli"

Mevcut muayene ücretlerinin çok yüksek olduğunu ve vatandaşların bu ücreti ödemekte güçlük çektiğine dikkati çeken Palandöken, "Bu yıl otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçların muayene ücretleri bin 149 liradan bin 821 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerin ise 586,50 liradan 927,60 lira yükseldi. Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için ise araç muayene ücreti 2 bin 462,40 lira oldu. Bu meblağlar günümüz ekonomik şartlarında vatandaşın ve esnafın belini büküyor. Özel araçlar en az 2 yılda bir, ticari araçlar için ise her yıl yapılan araç muayene ücretleri sürücülere büyük bir külfet getiriyor. Bakım ve onarım olmadan yalnızca 10-15 dakika süren bir arıza tespitinden bu kadar yüksek ücret almak adil değil. Zaten araçların yıllık bakımları, sabit giderleri, her ay düzenli olarak sigortaya gelen zamlar, benzin, mazot, LPG gibi yakıtlardaki fiyat artışı ve lastik ücretleri gibi yüksek maliyetler esnafımızı zorluyor. Bunun için ticari araçlara özel bir muayene sistemi oluşturulmalı. Ayrıca ticari araç sahiplerine belirli avantajlar ve indirimler sağlanarak, onların maliyet yükü hafifletilmelidir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı: Ticari araçlara özel muayene sistemi oluşturulmalı - Son Dakika

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